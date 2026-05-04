В Московской области с 5 мая начнется завершение отопительного сезона

Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, с 5 мая система теплоснабжения перейдет в режим циркуляции, а окончательное отключение отопления состоится только 12 мая.

Решение о двухэтапном завершении отопительного периода продиктовано особенностями подмосковного климата и последними тенденциями в изменении погоды. Как пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, несмотря на установившееся потепление, метеорологи прогнозируют кратковременное похолодание в ближайшие дни.

Поэтапный переход позволит избежать резких температурных перепадов в жилых помещениях, гарантировать комфортный микроклимат в квартирах на всем протяжении переходного периода, оперативно скорректировать режим работы системы при внезапном ухудшении погодных условий, исключить дискомфорт от избыточного тепла за счет более мягкого режима функционирования инфраструктуры.

С завершением отопительного сезона коммунальные службы переключатся на активную фазу модернизации системы теплоснабжения. В 2026 году Подмосковье ожидает модернизация 224 котельных и реконструкция 361 км тепловых сетей. Работы затронут свыше 2 млн жителей, 13 тыс. многоквартирных домов и около 2,7 тыс. социальных объектов.

