Представители Подмосковья вошли в число победителей и призеров хакатона «Цифровой Прорыв»

Подмосковные команды вошли в число победителей и призеров первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его реализуют совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.

В финал прошли 16 команд – 51 участник из 15 регионов России. Они защищали свои проекты онлайн, а экспертное жюри работало очно в Мастерской управления «Сенеж». Так, например, в треке «Новички» команды представили решения по кейсам «Галактика в твоем смартфоне», где разрабатывались прототипы игровых и образовательных сервисов о космосе, а также «Космос.Rus», в треке «Профи» – защищали решения по кейсам «Цифровые двойники космических систем» и «Симулятор посадки на экстремальные небесные тела».

«Первый хакатон сезона показал высокий уровень команд и огромный интерес участников к задачам космической отрасли. Особенно ценно, что многие решения выходят за рамки конкурсных прототипов и могут стать основой для реальных технологических продуктов», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Призерами в треке «Новички» хакатона в кейсе «Галактика в твоем смартфоне» стала команда «О'Кейс» в составе с участником из Подмосковья (Крупский Даниил), победителями в кейсе «Космос.Rus» – команда «Везучий случай» с участницей из региона (Фролова Софья). Второе место в треке «Профи» в кейсе «Цифровые двойники» заняла команда «Молоток» (Голубев Павел, Московская область).

В состав жюри вошли руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян, советник генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олег Горшков, директор дирекции проектов развития «Иннопрактика» Марк Трифонов и другие эксперты. Хакатон, приуроченный ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос, открыл новый сезон соревнований проекта.

