Клинская прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве местного жителя

Клинская городская прокуратура взяла на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства местного жителя. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла в конце апреля 2026 года в городском округе Клин. 44‐летний мужчина в квартире распивал спиртные напитки вместе со знакомым. В ходе встречи между ними внезапно возникли личные неприязненные отношения, которые привели к жестокому избиению. Полученных телесных повреждений оказалось достаточно, чтобы потерпевший скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник предпринял ряд действий: он обернул тело погибшего в простыни и дополнительно перемотал его электрическим шнуром. После этого обвиняемый вынес тело на придомовую территорию, вероятно, рассчитывая отсрочить обнаружение преступления и затруднить установление обстоятельств случившегося.

Благодаря оперативно проведенным разыскным мероприятиям сотрудники правоохранительных органов смогли быстро установить личность подозреваемого и задержать его. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.