Жара сбежит к 9 Мая: как погода в Подмосковье испортит праздничные планы

В начале наступившей недели жителей Москвы и Подмосковья ждет почти летняя погода с грозами и порывистым ветром, а вот к 9 Мая станет заметно прохладнее и дождливее. Такой прогноз дал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 5 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, в Москве +13…+15 градусов, по области +10…+15. Днем воздух прогреется до +24…+26 в столице и до +22…+27 градусов по области. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, юго-западный ветер усилится до 6–11 м/с, порывы до 15 м/с.

«Во вторник и среду в регионе сохранится летний характер погоды с температурой до +25…+27 градусов и локальными грозовыми дождями», — отметил Ильин.

В среду, 6 мая, синоптическая ситуация почти не изменится: ночью переменная облачность, в Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшой дождь. Ночная температура +13…+15 градусов в Москве и +10…+15 по области. Днем также переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, в столице +25…+27, в Подмосковье +22…+27. Юго-западный ветер 6–11 м/с с порывами до 15 м/с.

В четверг, 7 мая, ночью по‑прежнему относительно спокойно: переменная облачность, в Москве в основном без осадков, в области местами кратковременный дождь при +13…+15 в мегаполисе и +10…+15 в Подмосковье. Днем ожидаются кратковременные дожди (до 2–7 мм) и местами грозы. Температура в Москве +23…+25, по области +21…+26, ветер западных направлений 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

С пятницы начнется постепенное похолодание. Ночью 8 мая — переменная облачность, без осадков, +7…+12 градусов, ветер слабый. Днем станет прохладнее и облачнее, местами пройдет небольшой дождь, температура составит +17…+22 градуса, ветер сменится на северный 2–7 м/с.

На сами праздничные выходные погода будет уже по‑весеннему прохладной. В ночь на 9 Мая — облачно, дождь, +7…+12 градусов, северо-восточный ветер 3–8 м/с. Днем 9 мая ожидается облачная погода с небольшим дождем, всего +14…+19 градусов, ветер северо‑восточный 2–7 м/с.

«Ближе к праздникам летнее тепло отступит, температура вернется к климатической норме для начала мая, а 8–9 числа не обойдется без дождей», — предупредил синоптик.

Таким образом, первые дни недели стоит использовать для прогулок и дел на свежем воздухе, а вот ко Дню Победы жителям Подмосковья лучше подготовить зонт и более теплую одежду.

