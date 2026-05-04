Мособлводоканал в апреле провел более 3 тыс. работ на сетях водоснабжения и водоотведения

Специалисты Мособлводоканала в апреле 2026 года провел почти 3,2 тыс. работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Только за прошедшую неделю было выполнено более 670 различных мероприятий», - отметили в министерстве.

В числе проведенных работ — замена и ремонт задвижек, ремонт и настройка автоматики, обслуживание и замена насосного оборудования, модернизация и ремонт насосных станций, ремонт и замена участков сетей.

К примеру, на главной насосной станции очистных сооружений в Электростали почистили насосы и заменили контакторы на насосном агрегате. В Орехово-Зуево заменили участок сети ХВС на Пролетарской улице деревни Губино. В Шатуре отремонтировали водопроводную сеть, заменив изношенные участки, в поселке Радовицкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.