Тренер «Енисея» выразил готовность возглавить ЦСКА

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев заявил Metaratings.ru, что готов возглавить ЦСКА, если ему поступит такое предложение.

4 мая ЦСКА сообщил о расторжении контракта с швейцарским специалистом Фабио Челестини по обоюдному согласию сторон. По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы выплатят компенсацию в размере €500 тыс. за досрочное расторжение контракта.

Сергей Ташуев отметил, что любой уважающий себя специалист будет рад возглавить топ-клуб вроде ЦСКА.

«Я в своей карьере прошел очень многое: работал в низкобюджетных клубах и делал их хорошими командами, получая от этого удовольствие», — подчеркнул Ташуев.

Сергей Ташуев возглавил «Енисей» зимой, сменив на посту главного тренера Андрея Тихонова. Специалист смог поднять команду из низов турнирной таблицы на текущее седьмое место. Ранее Ташуев работал в «Факеле», «Ахмате», «Краснодаре» и других командах.