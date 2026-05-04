В Подмосковье подали более 3,4 тыс. онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 3,4 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Прочее» – «Спорт и досуг», она доступна для областных спортивных федераций, представляющих интересы спортсмена, который претендует на присвоение спортивного разряда. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. В рамках услуги можно получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд».

