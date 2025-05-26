Как посадить виноград в открытый грунт: особенности, сроки и выбор посадочного материала
Виноград рекомендуется высаживать весной, когда минует угроза заморозков, а почва на участке прогреется до +15 °С. Оптимальными для посадки и выращивания считаются двух- и трехлетние саженцы, так как они приживаются в саду лучше и быстрее, чем черенки. Последние часто доращивают в контейнерах до конца лета или начала осени. Перед посадкой растений яму на огороде нужно удобрять перегноем, компостом, золой и минеральными добавками. Подробнее о весенней посадке винограда черенками и саженцами — далее в статье.
Преимущества и недостатки весенней посадки
Весенняя высадка подходит как для южных, так и для северных регионов.
Плюсы:
- Растение успевает окрепнуть, развить корневую систему и легче переносит зиму.
- Уже на второй год выращивания можно получить небольшой урожай, а на третий — полноценный (при осенней посадке первый сезон будет потерян).
- Весенние саженцы менее подвержены грибковым болезням и обладают более сильным иммунитетом.
Фото: [Фото: freepik.com]
Минусы:
- Требуется регулярный полив винограда, иначе молодые растения могут засохнуть.
- Обязательно мульчирование почвы в саду для предотвращения образования корки.
- Весной сложно найти качественные саженцы — часто продают остатки растений с прошлого сезона.
- Если посадочный материал куплен осенью, необходимо организовать его хранение до весны.
Оптимальные сроки посадки винограда в 2025 году
Ориентироваться можно на березу: если она начала распускать листья — время пришло посадить на огороде виноград.
Дополнительные критерии:
- Прогрев почвы до +15°С…+17°С (альтернативный вариант — +10°С на глубине 50 см ).
- В мае саженцы могут пострадать от заморозков, поэтому нужно укрытие.
- Надежный вариант для холодных регионов — первая декада июня.
Сравнение посадки винограда саженцами и черенками
Черенки:
- Заготавливаются осенью во время обрезки.
- Весной их проращивают и высаживают в открытый грунт.
Фото: [Фото: istockphoto.com]
Плюсы
Минусы
Возможность самостоятельной заготовки без финансовых затрат
Не все черенки приживаются, часть гибнет
–
Требуют более тщательного ухода
Совет: В регионах с суровым климатом не стоит высаживать однолетние черенки винограда сразу в грунт. Лучше оставить их в горшках на открытом воздухе для адаптации. На следующий год растения приживутся лучше.
Саженцы:
Главный минус — затраты на покупку, но преимуществ больше:
- Быстрое развитие и высокая приживаемость.
- Раннее плодоношение.
- Менее требовательны в уходе по сравнению с черенками.
Совет: Наилучшие результаты для выращивания показывают двух-трех-летние саженцы — они устойчивы к стрессам и активно растут саду.
Как выбрать сорт винограда для весенней посадки
При выборе сорта важно учитывать климатические условия региона. Предпочтение для сада и огорода стоит отдавать районированным сортам растений, адаптированным к местному климату.
- Укрывные сорта — обычно более сладкие, десертные, но требуют защиты на зиму.
- Неукрывные сорта — чаще технические (для виноделия, соков), устойчивы к морозам.
Дополнительные критерии выбора винограда:
- Окраска ягод (белый, розовый, темный).
- Наличие или отсутствие косточек.
- Вкусовые качества (мускатный, фруктовый, нейтральный).
Совет для новичков: начинайте с проверенных сортов, таких как:
- «Изабелла»,
- «Лидия»,
- «Кишмиш»,
- «Молдова»
Они неприхотливы и устойчивы к болезням.
Фото: [Фото: freepik.com]
Подготовка черенков винограда к посадке
Черенки (чубуки) заготавливают осенью или весной, при этом технология подготовки различается.
Сравнение осенней и весенней заготовки винограда
Этап
Осенью
Весной
Нарезка
Во время осенней обрезки, до укрытия на зиму.
За 2 недели до цветения. Если есть листья — оставляют только два верхних.
Обеззараживание
Полное погружение в розовый раствор марганцовки.
Обработка только нижней части с листьями.
Проращивание черенков винограда
- Замачивание — чубуки ставят в теплую воду на пару дней, меняя воду 2 раза в сутки.
- Стимуляция корней — для ускорения роста можно добавить «Корневин».
- Высадка в грунт — после появления корешков черенки пересаживают в горшки с почвой и доращивают еще 1 неделю.
- Закаливание — перед высадкой саженцы постепенно приучают к улице, начиная с 1 часа в день и увеличивая время до полных суток.
Совет: Если климат холодный, лучше доращивать черенки в горшках до следующего сезона — так они лучше адаптируются.
Черенки и саженцы винограда: в чем разница?
Черенки (чубуки)
Что это?
Отрезки однолетней лозы длиной 20-40 см с 2-3 почками, заготовленные осенью или весной.
Особенности:
o Не имеют корней (требуют укоренения).
o Дешевый или бесплатный посадочный материал (можно нарезать со своего куста).
o Требуют длительного проращивания (в воде, грунте или теплице).
o Высокий риск гибели (приживается 60-80%).
Фото: [Фото: freepik.com]
Когда использовать?
Для экспериментов, размножения редких сортов или экономии средств.
Пример: Черенок — это как «семечко» винограда: требует времени и ухода, чтобы стать растением.
Саженцы
Что это?
Молодые растения с развитой корневой системой, выращенные из черенков или семян.
Особенности:
o Имеют корни и 1-2 побега.
o Быстро приживаются (90% успеха).
o Дороже черенков (особенно двух-трех-летние).
o Дают урожай на 1-2 года раньше.
Виды саженцев:
o Одревесневшие — спящие, без листьев (высаживают весной/осенью).
o Вегетирующие — с листьями (только весной).
Когда использовать?
Для гарантированного результата и быстрого получения урожая.
Пример: Саженец — это как «рассада» винограда: почти готовое к посадке растение.
Фото: [Фото: freepik.com]
Сравнительная таблица
Критерий
Черенки
Саженцы
Корни
Нет
Есть
Сроки роста растения
1-2 года до плодоношения
Плодоносят на второ-третий год
Сложность
Требуют навыков укоренения
Просты в посадке
Цена
Дешево/бесплатно
Дороже
Выживаемость
60-80%
90-95%
Что посадить в саду?
- Новичкам — саженцы (меньше риска).
- Опытным виноградарям — черенки (для сохранения сорта и экономии).
- Для срочной посадки на участке — саженцы.
- Для экспериментов — черенки.
Важно! При покупке саженцев проверяйте корни (должны быть влажные и светлые) и место прививки (если есть). Черенки берите только от здоровых кустов.
Вывод: Это разные этапы жизни винограда. Черенок — «заготовка», саженец — «готовый продукт». Выбор что посадить зависит от ваших целей и опыта!
Фото: [Фото: istockphoto.com]
Выбор места для посадки винограда
Виноград любит солнце и тепло, поэтому участок должен быть:
- Хорошо освещенным — без тени от деревьев или построек.
- Защищенным от северного ветра — стеной, забором или склоном.
- Возвышенным — избегайте низин, где скапливается холодный воздух и вода.
Требования к почве
Не подходят:
o Песчаные (быстро пересыхают).
o Глинистые (плохо пропускают воздух и воду).
Решение: Если другой почвы нет, выкопайте на участке большую яму (80×80 см), заполните ее черноземом с перегноем, а затем посадите виноград.
Важно: Виноград не терпит застоя воды — при высоких грунтовых водах в саду необходим дренаж. Сажать лучше на южной стороне участка
Подготовка посадочной ямы
Правильная подготовка ямы и грамотная посадка — залог быстрого укоренения и активного роста винограда. Рассмотрим пошагово, как это сделать.
Размеры и расположение
- Глубина — 70–80 см (на глинистых почвах можно глубже).
- Ширина — 80×80 см (для развития корневой системы).
- Расстояние между кустами — 1,5–3 м (зависит от сорта и силы роста).
Заполнение ямы (слоями)
Слой
Состав
Толщина
Дренаж (на тяжелых почвах)
Керамзит, щебень, битый кирпич
10–15 см
Плодородная смесь
Перегной + компост + зола (1–2 кг) + суперфосфат (200 г) + калийная соль (50 г)
20–30 см
Чистый грунт
Обычная земля (без удобрений)
10–15 см
Важно: Яму готовят за две–три недели до посадки, чтобы почва осела.
Фото: [Фото: freepik.com]
Технология посадки саженцев винограда
Классическая посадка (с заглублением)
- Обрезка корней — укорачивают до 15–20 см, удаляют поврежденные части.
- Замачивание — саженец ставят в воду (достаточно на 12–24 часов), можно с добавлением стимулятора корней.
- Посадка:
- В центре ямы делают холмик из плодородной земли.
- Саженец устанавливают под углом 45° (для лучшего укоренения).
- Корни расправляют по холмику.
- Засыпают землей до уровня прироста (место, где начинаются зеленые побеги).
- Полив — 2–3 ведра воды на куст.
- Мульчирование — торфом, соломой или опилками (слой 5–10 см ).
Посадка в траншею (для холодных регионов)
- Выкапывают траншею глубиной 40–50 см.
- Саженцы сажают с наклоном в сторону будущей шпалеры.
- На зиму лозу легко пригнуть и укрыть.
Оптимальная схема посадки винограда: расстояния и размеры
Расположение кустов относительно других объектов
Параметр
Рекомендуемое расстояние
От других растений
4 м
От строений (дом, забор)
1 м
Между кустами
2-3 м (для столовых сортов)
Ширина междурядий
Высота шпалеры + 1/3 (обычно 2,5-3 м)
Подготовка посадочного места для винограда
Траншейный способ (для холодных регионов):
- Глубина: 80 см
- Ширина: 50 см
Посадочная яма:
- Минимальный размер: 50×50×50 см
- Оптимальный размер: 80×80×80 см
Фото: [Фото: freepik.com]
Технология посадки винограда
- Глубина посадки:
- Корневая шейка должна находиться на уровне почвы
- Не допускается заглубление шейки
- Ориентация рядов:
- Север-юг — для равномерного освещения
- В регионах с сильными ветрами — перпендикулярно преобладающим ветрам
- Формирование рядов:
- На склонах — поперек склона
- На ровных участках — с учетом удобства обслуживания
Особенности для разных типов почв
- Песчаные почвы: глубина посадки винограда увеличивается на 5-10 см
- Глинистые почвы: обязателен дренажный слой 10-15 см
- Черноземы: стандартная схема посадки
Важно: При посадке в траншеи расстояние между кустами можно уменьшить до 1,5 м, но увеличить междурядья до 3,5 м.
Совместимость с другими растениями и выбор места под посадку
Правильное соседство и соблюдение севооборота влияют на здоровье растения и его урожайность.
Можно ли сажать виноград после винограда?
❌ Нельзя высаживать новый виноградник на месте старого в течение 3–5 лет.
✅ Лучшие предшественники:
- Сидераты (люпин, горчица, вика, горох) — улучшают структуру почвы.
- Бобовые культуры (фасоль, чечевица, клевер) — обогащают грунт азотом.
- Злаковые и корнеплоды (пшеница, морковь, свекла) — не истощают почву.
Почему важен перерыв?
Посаженный виноград выделяет в почву специфические вещества (аллелопатические соединения), которые могут угнетать молодые саженцы. Кроме того, в земле сохраняются болезни и вредители, опасные для лозы.
С какими растениями можно и нельзя сажать виноград?
Хорошие соседи (совместимые культуры)
Виноград хорошо уживается с:
- Овощами:
- Огурцы, редис, свекла, морковь.
- Лук, чеснок (отпугивают вредителей).
- Зеленью:
- Укроп, петрушка, базилик, щавель.
- Цветами:
- Розы (раньше их сажали как индикатор болезней).
- Бархатцы, календула (защищают от нематод).
- Плодовыми кустарниками:
- Смородина, крыжовник (если не затеняют виноград).
Фото: [Фото: freepik.com]
Плохие соседи (несовместимые культуры)
Виноград не любит соседства с:
- Деревьями с мощной корневой системой:
- Грецкий орех, маньчжурский орех — сильно иссушают почву.
- Хвойные (ель, сосна) — закисляют грунт.
- Агрессивными растениями:
- Подсолнечник, кукуруза (забирают много питательных веществ).
- Пырей, осот (сорняки-конкуренты).
Совет: Если рядом растет орех или хвойные, сажайте виноград не ближе 6–7 м.
На каком расстоянии сажать виноград?
- От других растений — минимум 4 м (чтобы корни не конкурировали).
- От построек и заборов — 1,5–2 м (чтобы лоза не повреждалась стенами).
- Между кустами — 2–3 м (для столовых сортов), 1–1,5 м (для технических).
Вывод: правила идеального соседства
- Не сажайте виноград после винограда (минимум 3 года перерыва).
- Избегайте орехов и хвойных — они угнетают лозу.
- Лучшие предшественники — сидераты и бобовые.
- Соблюдайте дистанцию — 4 м от других растений, 2–3 м между кустами.
Первичная обрезка и формирование молодого куста
После посадки винограда крайне важно правильно провести первичную обрезку и заложить основу для будущего формирования куста. Это определяет его развитие на годы вперед.
Первичная обрезка после посадки
Когда проводить:
- Для однолетних саженцев винограда — сразу после посадки весной
- Для двухлеток — в первую весну после высадки
Технология обрезки:
- Оставьте 2 самых сильных побега, остальные удалите.
- Каждый выбранный побег обрежьте на 2-3 глазка (почки).
- Если саженец имеет один побег — обрежьте его на 3-4 глазка.
- Все слабые и тонкие побеги удалите полностью.
Важно! Обрезку винограда проводите острым секатором под углом 45°, на 2-3 см выше почки.
Фото: [Фото: freepik.com]
Формирование куста в первый год
Цель: Создать 2 сильных побега — будущие «рукава» куста.
Уход в течение сезона:
- Пасынкование — удаляйте все боковые побеги, растущие из пазух листьев.
- Подвязка — по мере роста винограда подвязывайте основные побеги к опоре вертикально.
- Прищипывание — в августе прищипните верхушки побегов для остановки роста.
К осени первого года у вас должно получиться:
- 2 сильных побега длиной 1-1,5 м
- Хорошо вызревшая лоза (коричневая, твердая)
Формирующая обрезка винограда на второй год
Весной второго года:
- Выберите 2 самых сильных побега.
- Обрежьте каждый на:
- 50-60 см — для будущих рукавов
- Или на 2-3 глазка — если побеги слабые
- Остальные побеги удалите.
Летом второго года:
- На каждом рукаве оставьте 2 верхних побега.
- Остальные выламывайте в начале роста.
Основные схемы формирования
1. Веерная (4-рукавная) — для укрывных сортов винограда:
- 4 основных рукава
- Каждый несет по 1-2 плодовых звена
- Подходит для холодных регионов
2. Штамбовая — для неукрывных сортов:
- Создается ствол высотой 50-120 см
- Вверху — 2-4 рукава с плодовыми звеньями
- Для южных регионов
Совет: Новичкам лучше начинать с веерной формировки — она проще в уходе и укрытии.
Типичные ошибки новичков
- Жалость к побегам — оставляют слишком много, что ослабляет куст винограда.
- Слишком короткая обрезка — может привести к слабому развитию.
- Поздняя обрезка — вызывает «плач» лозы и потерю соков.
- Пренебрежение подвязкой — побеги ломаются и плохо развиваются.
Фото: [Фото: istockphoto.com]
Вывод
Правильная первичная обрезка и формирование — залог:
✔ Мощной корневой системы
✔ Правильно развитого куста
✔ Раннего вступления в плодоношение
✔ Удобства в уходе и укрытии
Уход за виноградом после посадки
- Полив — раз в 7–10 дней (если нет дождей).
- Подвязка — когда побеги вырастут до 20–30 см, их фиксируют к опоре.
- Подкормка — через месяц после посадки вносят азотные удобрения (мочевина, 30 г на 10 л воды).
Совет: В первый год удаляйте соцветия, чтобы куст тратил силы на рост, а не на плоды.
Вывод
Правильная подготовка ямы и аккуратная посадка обеспечат винограду быстрый старт. Учитывайте сорт, климат и почву — тогда уже через 2–3 года получите первый урожай!
Секреты увеличения урожайности взрослых кустов винограда
Для опытных виноградарей и начинающих садоводов, которые хотят получать максимальные урожаи, важно знать несколько профессиональных хитростей. Эти методы проверены годами и гарантируют повышение продуктивности виноградных кустов.
1. Правильная формировка и обрезка
✅ Оптимальная нагрузка:
- Оставляйте 30-35 глазков на взрослый куст (для столовых сортов).
- На каждом рукаве — 1-2 плодовые стрелки с 6-8 почками.
✅ Метод «двойной обрезки»:
- Осенью — оставляйте побеги с запасом (на 1/3 длиннее).
- Весной — укорачивайте до нужного размера после зимних потерь.
Совет: Используйте веерную или горизонтальную кордонную формировку для лучшего освещения гроздей.
Фото: [Фото: istockphoto.com]
2. Нормировка урожая винограда
- Удаляйте слабые и лишние грозди в фазе «гороха»:
- На побеге оставляйте 1-2 кисти (для крупноплодных сортов — 1).
- Выщипывайте верхние соцветия, оставляя нижние (они более качественные).
Важно: Нормировка увеличивает размер ягод на 20-30% и улучшает их вкус.
3. Интенсивные подкормки
График внесения удобрений:
Период
Удобрения
Эффект
Ранняя весна
Азотные (мочевина)
Рост побегов
Перед цветением
Бор + цинк
Улучшение опыления
Формирование ягод
Калий + фосфор (зола, монофосфат калия)
Сахар и размер
После сбора
Суперфосфат + калий
Подготовка к зиме
Способ внесения:
- В лунки глубиной 30-40 см по периметру куста.
- Либо раствором под корень (10 л воды на куст).
Хитрость: Внекорневая подкормка по листьям (опрыскивание) в 2 раза ускоряет усвоение элементов.
4. Контроль полива винограда
- Перед цветением — обильный полив (20 л/куст).
- Во время созревания — ограничьте влагу, иначе ягоды потрескаются.
- После сбора — влагозарядковый полив (30-40 л) для зимовки.
Лайфхак: Замульчируйте приствольный круг соломой или опилками — это сохранит влагу и защитит от сорняков.
5. Защита винограда от болезней и вредителей
От милдью и оидиума:
o Опрыскивание медьсодержащими препаратами (раз в 2 недели).
o Народное средство — молочная сыворотка (1 л на 10 л воды).
От ос и птиц:
o Сетчатые мешочки на грозди.
o Ловушки с сахарным сиропом.
Профилактика: Обрезка лишних листьев вокруг гроздей для проветривания.
Фото: [Фото: istockphoto.com]
6. Стимуляция опыления
- В ветреную погоду слегка потряхивайте шпалеры утром.
- Привлекайте пчел, высаживая рядом медоносные растения (фацелия, горчица).
Для партенокарпических сортов винограда (без опыления): опрыскивание гиббереллином.
7. Использование прогрессивных технологий
- Капельный полив — экономит воду и доставляет питание прямо к корням.
- Укрывные материалы (агроволокно) — ускоряют созревание на 1-2 недели.
- Прививка на устойчивые подвои — повышает урожайность на 40%.
Вывод: 5 золотых правил
- Не перегружайте куст — лучше меньше, но качественнее.
- Кормите и поите по графику — виноград любит режим.
- Защищайте — здоровый куст = обильный урожай.
- Нормируйте — удаляйте лишние грозди без жалости.
- Экспериментируйте — пробуйте новые сорта и методы.
Результат: Взрослый куст будет давать в 2 раза больше ягод с насыщенным вкусом и ароматом!
Популярные вопросы начинающих виноградарей
Как правильно подготовить яму для посадки винограда?
- На дно ямы глубиной 80 см насыпают дренаж (10 см щебня или битого кирпича).
- Затем — смесь из перегноя, песка, и золы (соотношение 2:1:0.5).
- Сверху присыпают обычной землей, чтобы корни не соприкасались с удобрениями напрямую.
Совет: Для глинистых почв добавьте больше песка, для песчаных — навоз или компост.
Фото: [Фото: freepik.com]
Когда лучше высадить виноград — весной или осенью?
- Весной (апрель–май): подходит для начинающих, так как саженцы успевают укорениться до зимы.
- Осенью (октябрь): рискованно в холодных регионах — нужно укрывать кусты.
Важно: Вегетирующие (зеленые) саженцы высаживают только весной, когда температура почвы достигнет +15°C.
Как часто поливают молодой виноград?
- После посадки — 1 раз в неделю (10-15 л воды).
- В жару — 2 раза в неделю.
- С августа полив сокращают, чтобы лоза вызрела.
Ошибка: Избыток влаги приводит к грибковым заболеваниям (милдью, оидиум).
Чем подкормить виноград в первый год?
Период
Удобрения
Май
Азотные (мочевина — 30 г/10 л)
Июль
Калийно-фосфорные (зола — 1 стакан на куст)
Август
Калия сульфат (20 г/м²)
Нельзя использовать свежий навоз — он обжигает корни!
Как вырастить виноград из семян?
- Семена замачивают на 24 часа.
- Стратифицируют 2-3 месяца (в холодильнике во влажном песке).
- Высаживают в комнатные горшки, затем пересаживают в сад или теплицы.
Фото: [Фото: freepik.com]
Минус: Такие кусты начнут плодоносить на 4-5 год, а сортовые признаки могут не сохраниться.
Почему не растут одревесневшие черенки?
- Недостаток влаги (нужно накрыть пленкой для парникового эффекта).
- Низкая температура (оптимально +25°C).
- Плохой срез (должен быть косым, под 45°).
Как защитить виноград от болезней?
Опрыскивать 1% бордоской жидкостью:
o Первый раз — при распускании почек.
o Второй — перед цветением.
o Третий — когда ягоды размером с горошину.
Народный метод: Настой чеснока (50 г/л воды) против милдью.
Надо ли укрывать виноград на зиму?
- В южных регионах — можно не укрывать.
- В средней полосе — обязательно!
Инструкция:
- Стебли пригибают к земле.
- Засыпают опилками либо присыпают землей.
- Сверху накрывают агроволокном.
Важно: Не использовать пленку — вызывает выпревание!
Можно ли выращивать виноград в огороде рядом с овощами?
Да, но:
- Хорошие соседи: лук, чеснок, базилик, редис.
- Плохие: помидоры, картофель, кукуруза (конкуренция за питание).
Расстояние от грядок — не менее 1.5 м.
Когда молодой куст начнет плодоносить?
- Из саженца — на 2-3 год.
- Из черенка — на 3-4 год.
- Из семян — на 4-6 год.
Ускорить плодоношение можно правильной обрезкой и подкормками.
Фото: [Фото: freepik.com]
Вывод
Эта инструкция поможет начинающим виноградарям избежать ошибок. Главное — выбирать районированные сорта, подготовить плодородную почву и соблюдать правила выращивания винограда. Тогда ваш кустик превратится в мощную лозу с обильным урожаем!