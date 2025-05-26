Как посадить виноград в открытый грунт: особенности, сроки и выбор посадочного материала

Виноград рекомендуется высаживать весной, когда минует угроза заморозков, а почва на участке прогреется до +15 °С . Оптимальными для посадки и выращивания считаются двух- и трехлетние саженцы , так как они приживаются в саду лучше и быстрее, чем черенки. Последние часто доращивают в контейнерах до конца лета или начала осени. Перед посадкой растений яму на огороде нужно удобрять перегноем, компостом, золой и минеральными добавками . Подробнее о весенней посадке винограда черенками и саженцами — далее в статье.

Преимущества и недостатки весенней посадки

Весенняя высадка подходит как для южных, так и для северных регионов.

Плюсы:

Растение успевает окрепнуть, развить корневую систему и легче переносит зиму.

Уже на второй год выращивания можно получить небольшой урожай, а на третий — полноценный (при осенней посадке первый сезон будет потерян).

Весенние саженцы менее подвержены грибковым болезням и обладают более сильным иммунитетом.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Минусы:

Требуется регулярный полив винограда , иначе молодые растения могут засохнуть.

Обязательно мульчирование почвы в саду для предотвращения образования корки.

Весной сложно найти качественные саженцы — часто продают остатки растений с прошлого сезона.

Если посадочный материал куплен осенью, необходимо организовать его хранение до весны.

Оптимальные сроки посадки винограда в 2025 году

Ориентироваться можно на березу: если она начала распускать листья — время пришло посадить на огороде виноград.

Дополнительные критерии:

Прогрев почвы до +15°С…+17°С (альтернативный вариант — +10°С на глубине 50 см ).

В мае саженцы могут пострадать от заморозков, поэтому нужно укрытие.

Надежный вариант для холодных регионов — первая декада июня.

Сравнение посадки винограда саженцами и черенками

Черенки:

Заготавливаются осенью во время обрезки.

Весной их проращивают и высаживают в открытый грунт.

Фото: [ Фото: istockphoto.com ]

Плюсы Минусы Возможность самостоятельной заготовки без финансовых затрат Не все черенки приживаются, часть гибнет – Требуют более тщательного ухода

Совет: В регионах с суровым климатом не стоит высаживать однолетние черенки винограда сразу в грунт. Лучше оставить их в горшках на открытом воздухе для адаптации. На следующий год растения приживутся лучше.

Саженцы:

Главный минус — затраты на покупку, но преимуществ больше:

Быстрое развитие и высокая приживаемость.

Раннее плодоношение.

Менее требовательны в уходе по сравнению с черенками.

Совет: Наилучшие результаты для выращивания показывают двух-трех-летние саженцы — они устойчивы к стрессам и активно растут саду.

Как выбрать сорт винограда для весенней посадки

При выборе сорта важно учитывать климатические условия региона. Предпочтение для сада и огорода стоит отдавать районированным сортам растений, адаптированным к местному климату.

Укрывные сорта — обычно более сладкие, десертные, но требуют защиты на зиму.

Неукрывные сорта — чаще технические (для виноделия, соков), устойчивы к морозам.

Дополнительные критерии выбора винограда:

Окраска ягод (белый, розовый, темный).

Наличие или отсутствие косточек.

Вкусовые качества (мускатный, фруктовый, нейтральный).

Совет для новичков: начинайте с проверенных сортов, таких как:

«Изабелла»,

«Лидия»,

«Кишмиш»,

«Молдова»

Они неприхотливы и устойчивы к болезням.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Подготовка черенков винограда к посадке

Черенки (чубуки) заготавливают осенью или весной, при этом технология подготовки различается.

Сравнение осенней и весенней заготовки винограда

Этап Осенью Весной Нарезка Во время осенней обрезки, до укрытия на зиму. За 2 недели до цветения. Если есть листья — оставляют только два верхних. Обеззараживание Полное погружение в розовый раствор марганцовки. Обработка только нижней части с листьями.

Проращивание черенков винограда

Замачивание — чубуки ставят в теплую воду на пару дней , меняя воду 2 раза в сутки.

Стимуляция корней — для ускорения роста можно добавить «Корневин» .

Высадка в грунт — после появления корешков черенки пересаживают в горшки с почвой и доращивают еще 1 неделю .

Закаливание — перед высадкой саженцы постепенно приучают к улице, начиная с 1 часа в день и увеличивая время до полных суток.

Совет: Если климат холодный, лучше доращивать черенки в горшках до следующего сезона — так они лучше адаптируются.

Черенки и саженцы винограда: в чем разница?

Черенки (чубуки)

Что это?

Отрезки однолетней лозы длиной 20-40 см с 2-3 почками, заготовленные осенью или весной.

Особенности:

o Не имеют корней (требуют укоренения).

o Дешевый или бесплатный посадочный материал (можно нарезать со своего куста).

o Требуют длительного проращивания (в воде, грунте или теплице).

o Высокий риск гибели (приживается 60-80%).

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Когда использовать?



Для экспериментов, размножения редких сортов или экономии средств.

Пример: Черенок — это как «семечко» винограда: требует времени и ухода, чтобы стать растением.

Саженцы

Что это?

Молодые растения с развитой корневой системой, выращенные из черенков или семян.

Особенности:

o Имеют корни и 1-2 побега.

o Быстро приживаются (90% успеха).

o Дороже черенков (особенно двух-трех-летние).

o Дают урожай на 1-2 года раньше.

Виды саженцев:

o Одревесневшие — спящие, без листьев (высаживают весной/осенью).

o Вегетирующие — с листьями (только весной).

Когда использовать?

Для гарантированного результата и быстрого получения урожая.

Пример: Саженец — это как «рассада» винограда: почти готовое к посадке растение.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Сравнительная таблица

Критерий Черенки Саженцы Корни Нет Есть Сроки роста растения 1-2 года до плодоношения Плодоносят на второ-третий год Сложность Требуют навыков укоренения Просты в посадке Цена Дешево/бесплатно Дороже Выживаемость 60-80% 90-95%

Что посадить в саду?

Новичкам — саженцы (меньше риска).

Опытным виноградарям — черенки (для сохранения сорта и экономии).

Для срочной посадки на участке — саженцы.

Для экспериментов — черенки.

Важно! При покупке саженцев проверяйте корни (должны быть влажные и светлые) и место прививки (если есть). Черенки берите только от здоровых кустов.

Вывод: Это разные этапы жизни винограда. Черенок — «заготовка», саженец — «готовый продукт». Выбор что посадить зависит от ваших целей и опыта!

Фото: [ Фото: istockphoto.com ]

Выбор места для посадки винограда

Виноград любит солнце и тепло, поэтому участок должен быть:

Хорошо освещенным — без тени от деревьев или построек.

Защищенным от северного ветра — стеной, забором или склоном.

Возвышенным — избегайте низин, где скапливается холодный воздух и вода.

Требования к почве

Не подходят:

o Песчаные (быстро пересыхают).

o Глинистые (плохо пропускают воздух и воду).

Решение: Если другой почвы нет, выкопайте на участке большую яму (80×80 см), заполните ее черноземом с перегноем, а затем посадите виноград.

Важно: Виноград не терпит застоя воды — при высоких грунтовых водах в саду необходим дренаж. Сажать лучше на южной стороне участка

Подготовка посадочной ямы

Правильная подготовка ямы и грамотная посадка — залог быстрого укоренения и активного роста винограда. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Размеры и расположение

Глубина — 70–80 см (на глинистых почвах можно глубже).

Ширина — 80×80 см (для развития корневой системы).

Расстояние между кустами — 1,5–3 м (зависит от сорта и силы роста).

Заполнение ямы (слоями)

Слой Состав Толщина Дренаж (на тяжелых почвах) Керамзит, щебень, битый кирпич 10–15 см Плодородная смесь Перегной + компост + зола (1–2 кг) + суперфосфат (200 г) + калийная соль (50 г) 20–30 см Чистый грунт Обычная земля (без удобрений) 10–15 см

Важно: Яму готовят за две–три недели до посадки, чтобы почва осела.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Технология посадки саженцев винограда

Классическая посадка (с заглублением)

Обрезка корней — укорачивают до 15–20 см , удаляют поврежденные части.

Замачивание — саженец ставят в воду (достаточно на 12–24 часов), можно с добавлением стимулятора корней.

Посадка:

В центре ямы делают холмик из плодородной земли. Саженец устанавливают под углом 45° (для лучшего укоренения). Корни расправляют по холмику. Засыпают землей до уровня прироста (место, где начинаются зеленые побеги).

Полив — 2–3 ведра воды на куст.

Мульчирование — торфом, соломой или опилками (слой 5–10 см ).

Посадка в траншею (для холодных регионов)

Выкапывают траншею глубиной 40–50 см .

Саженцы сажают с наклоном в сторону будущей шпалеры .

На зиму лозу легко пригнуть и укрыть.

Оптимальная схема посадки винограда: расстояния и размеры

Расположение кустов относительно других объектов

Параметр Рекомендуемое расстояние От других растений 4 м От строений (дом, забор) 1 м Между кустами 2-3 м (для столовых сортов) Ширина междурядий Высота шпалеры + 1/3 (обычно 2,5-3 м)

Подготовка посадочного места для винограда

Траншейный способ (для холодных регионов):

Глубина: 80 см

Ширина: 50 см

Посадочная яма:

Минимальный размер: 50×50×50 см

Оптимальный размер: 80×80×80 см

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Технология посадки винограда

Глубина посадки:

Корневая шейка должна находиться на уровне почвы Не допускается заглубление шейки

Ориентация рядов:

Север-юг — для равномерного освещения В регионах с сильными ветрами — перпендикулярно преобладающим ветрам

Формирование рядов:

На склонах — поперек склона На ровных участках — с учетом удобства обслуживания



Особенности для разных типов почв

Песчаные почвы: глубина посадки винограда увеличивается на 5-10 см

Глинистые почвы: обязателен дренажный слой 10-15 см

Черноземы: стандартная схема посадки

Важно: При посадке в траншеи расстояние между кустами можно уменьшить до 1,5 м, но увеличить междурядья до 3,5 м.

Совместимость с другими растениями и выбор места под посадку

Правильное соседство и соблюдение севооборота влияют на здоровье растения и его урожайность.

Можно ли сажать виноград после винограда?

❌ Нельзя высаживать новый виноградник на месте старого в течение 3–5 лет.

✅ Лучшие предшественники:

Сидераты (люпин, горчица, вика, горох) — улучшают структуру почвы.

Бобовые культуры (фасоль, чечевица, клевер) — обогащают грунт азотом.

Злаковые и корнеплоды (пшеница, морковь, свекла) — не истощают почву.

Почему важен перерыв?

Посаженный виноград выделяет в почву специфические вещества (аллелопатические соединения), которые могут угнетать молодые саженцы. Кроме того, в земле сохраняются болезни и вредители, опасные для лозы.

С какими растениями можно и нельзя сажать виноград?

Хорошие соседи (совместимые культуры)

Виноград хорошо уживается с:

Овощами:

Огурцы, редис, свекла, морковь. Лук, чеснок (отпугивают вредителей).

Зеленью:

Укроп, петрушка, базилик, щавель.

Цветами:

Розы (раньше их сажали как индикатор болезней). Бархатцы, календула (защищают от нематод).

Плодовыми кустарниками:

Смородина, крыжовник (если не затеняют виноград).



Фото: [ Фото: freepik.com ]

Плохие соседи (несовместимые культуры)

Виноград не любит соседства с:

Деревьями с мощной корневой системой:

Грецкий орех , маньчжурский орех — сильно иссушают почву. Хвойные (ель, сосна) — закисляют грунт.

Агрессивными растениями:

Подсолнечник, кукуруза (забирают много питательных веществ). Пырей, осот (сорняки-конкуренты).



Совет: Если рядом растет орех или хвойные, сажайте виноград не ближе 6–7 м.

На каком расстоянии сажать виноград?

От других растений — минимум 4 м (чтобы корни не конкурировали).

От построек и заборов — 1,5–2 м (чтобы лоза не повреждалась стенами).

Между кустами — 2–3 м (для столовых сортов), 1–1,5 м (для технических).

Вывод: правила идеального соседства

Не сажайте виноград после винограда (минимум 3 года перерыва).

Избегайте орехов и хвойных — они угнетают лозу.

Лучшие предшественники — сидераты и бобовые .

Соблюдайте дистанцию — 4 м от других растений, 2–3 м между кустами.

Первичная обрезка и формирование молодого куста

После посадки винограда крайне важно правильно провести первичную обрезку и заложить основу для будущего формирования куста. Это определяет его развитие на годы вперед.

Первичная обрезка после посадки

Когда проводить:

Для однолетних саженцев винограда — сразу после посадки весной

Для двухлеток — в первую весну после высадки

Технология обрезки:

Оставьте 2 самых сильных побега , остальные удалите.

Каждый выбранный побег обрежьте на 2-3 глазка (почки).

Если саженец имеет один побег — обрежьте его на 3-4 глазка .

Все слабые и тонкие побеги удалите полностью.

Важно! Обрезку винограда проводите острым секатором под углом 45°, на 2-3 см выше почки.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Формирование куста в первый год

Цель: Создать 2 сильных побега — будущие «рукава» куста.

Уход в течение сезона:

Пасынкование — удаляйте все боковые побеги, растущие из пазух листьев.

Подвязка — по мере роста винограда подвязывайте основные побеги к опоре вертикально.

Прищипывание — в августе прищипните верхушки побегов для остановки роста.

К осени первого года у вас должно получиться:

2 сильных побега длиной 1-1,5 м

Хорошо вызревшая лоза (коричневая, твердая)

Формирующая обрезка винограда на второй год

Весной второго года:

Выберите 2 самых сильных побега .

Обрежьте каждый на:

50-60 см — для будущих рукавов Или на 2-3 глазка — если побеги слабые

Остальные побеги удалите.

Летом второго года:

На каждом рукаве оставьте 2 верхних побега .

Остальные выламывайте в начале роста.

Основные схемы формирования

1. Веерная (4-рукавная) — для укрывных сортов винограда:

4 основных рукава

Каждый несет по 1-2 плодовых звена

Подходит для холодных регионов

2. Штамбовая — для неукрывных сортов:

Создается ствол высотой 50-120 см

Вверху — 2-4 рукава с плодовыми звеньями

Для южных регионов

Совет: Новичкам лучше начинать с веерной формировки — она проще в уходе и укрытии.

Типичные ошибки новичков

Жалость к побегам — оставляют слишком много, что ослабляет куст винограда.

Слишком короткая обрезка — может привести к слабому развитию.

Поздняя обрезка — вызывает «плач» лозы и потерю соков.

Пренебрежение подвязкой — побеги ломаются и плохо развиваются.

Фото: [ Фото: istockphoto.com ]

Вывод

Правильная первичная обрезка и формирование — залог:

✔ Мощной корневой системы

✔ Правильно развитого куста

✔ Раннего вступления в плодоношение

✔ Удобства в уходе и укрытии

Уход за виноградом после посадки

Полив — раз в 7–10 дней (если нет дождей).

Подвязка — когда побеги вырастут до 20–30 см , их фиксируют к опоре.

Подкормка — через месяц после посадки вносят азотные удобрения (мочевина, 30 г на 10 л воды).

Совет: В первый год удаляйте соцветия, чтобы куст тратил силы на рост, а не на плоды.

Вывод

Правильная подготовка ямы и аккуратная посадка обеспечат винограду быстрый старт. Учитывайте сорт, климат и почву — тогда уже через 2–3 года получите первый урожай!

Секреты увеличения урожайности взрослых кустов винограда

Для опытных виноградарей и начинающих садоводов, которые хотят получать максимальные урожаи, важно знать несколько профессиональных хитростей. Эти методы проверены годами и гарантируют повышение продуктивности виноградных кустов.

1. Правильная формировка и обрезка

✅ Оптимальная нагрузка:

Оставляйте 30-35 глазков на взрослый куст (для столовых сортов).

На каждом рукаве — 1-2 плодовые стрелки с 6-8 почками.

✅ Метод «двойной обрезки»:

Осенью — оставляйте побеги с запасом (на 1/3 длиннее).

Весной — укорачивайте до нужного размера после зимних потерь.

Совет: Используйте веерную или горизонтальную кордонную формировку для лучшего освещения гроздей.

Фото: [ Фото: istockphoto.com ]

2. Нормировка урожая винограда

Удаляйте слабые и лишние грозди в фазе «гороха»:

На побеге оставляйте 1-2 кисти (для крупноплодных сортов — 1). Выщипывайте верхние соцветия , оставляя нижние (они более качественные).



Важно: Нормировка увеличивает размер ягод на 20-30% и улучшает их вкус.

3. Интенсивные подкормки

График внесения удобрений:

Период Удобрения Эффект Ранняя весна Азотные (мочевина) Рост побегов Перед цветением Бор + цинк Улучшение опыления Формирование ягод Калий + фосфор (зола, монофосфат калия) Сахар и размер После сбора Суперфосфат + калий Подготовка к зиме

Способ внесения:

В лунки глубиной 30-40 см по периметру куста.

Либо раствором под корень (10 л воды на куст).

Хитрость: Внекорневая подкормка по листьям (опрыскивание) в 2 раза ускоряет усвоение элементов.

4. Контроль полива винограда

Перед цветением — обильный полив (20 л/куст).

Во время созревания — ограничьте влагу , иначе ягоды потрескаются.

После сбора — влагозарядковый полив (30-40 л) для зимовки.

Лайфхак: Замульчируйте приствольный круг соломой или опилками — это сохранит влагу и защитит от сорняков.

5. Защита винограда от болезней и вредителей

От милдью и оидиума:

o Опрыскивание медьсодержащими препаратами (раз в 2 недели).

o Народное средство — молочная сыворотка (1 л на 10 л воды).

От ос и птиц:

o Сетчатые мешочки на грозди.

o Ловушки с сахарным сиропом.

Профилактика: Обрезка лишних листьев вокруг гроздей для проветривания.

Фото: [ Фото: istockphoto.com ]

6. Стимуляция опыления

В ветреную погоду слегка потряхивайте шпалеры утром.

Привлекайте пчел, высаживая рядом медоносные растения (фацелия, горчица).

Для партенокарпических сортов винограда (без опыления): опрыскивание гиббереллином.

7. Использование прогрессивных технологий

Капельный полив — экономит воду и доставляет питание прямо к корням.

Укрывные материалы (агроволокно) — ускоряют созревание на 1-2 недели.

Прививка на устойчивые подвои — повышает урожайность на 40%.

Вывод: 5 золотых правил

Не перегружайте куст — лучше меньше, но качественнее.

Кормите и поите по графику — виноград любит режим.

Защищайте — здоровый куст = обильный урожай.

Нормируйте — удаляйте лишние грозди без жалости.

Экспериментируйте — пробуйте новые сорта и методы.

Результат: Взрослый куст будет давать в 2 раза больше ягод с насыщенным вкусом и ароматом!

Популярные вопросы начинающих виноградарей

Как правильно подготовить яму для посадки винограда?

На дно ямы глубиной 80 см насыпают дренаж (10 см щебня или битого кирпича).

Затем — смесь из перегноя, песка, и золы (соотношение 2:1:0.5).

Сверху присыпают обычной землей, чтобы корни не соприкасались с удобрениями напрямую.

Совет: Для глинистых почв добавьте больше песка, для песчаных — навоз или компост.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Когда лучше высадить виноград — весной или осенью?

Весной (апрель–май): подходит для начинающих, так как саженцы успевают укорениться до зимы.

Осенью (октябрь): рискованно в холодных регионах — нужно укрывать кусты.

Важно: Вегетирующие (зеленые) саженцы высаживают только весной, когда температура почвы достигнет +15°C.

Как часто поливают молодой виноград?

После посадки — 1 раз в неделю (10-15 л воды).

В жару — 2 раза в неделю.

С августа полив сокращают, чтобы лоза вызрела.

Ошибка: Избыток влаги приводит к грибковым заболеваниям (милдью, оидиум).

Чем подкормить виноград в первый год?

Период Удобрения Май Азотные (мочевина — 30 г/10 л) Июль Калийно-фосфорные (зола — 1 стакан на куст) Август Калия сульфат (20 г/м²)

Нельзя использовать свежий навоз — он обжигает корни!

Как вырастить виноград из семян?

Семена замачивают на 24 часа.

Стратифицируют 2-3 месяца (в холодильнике во влажном песке).

Высаживают в комнатные горшки, затем пересаживают в сад или теплицы.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Минус: Такие кусты начнут плодоносить на 4-5 год, а сортовые признаки могут не сохраниться.

Почему не растут одревесневшие черенки?

Недостаток влаги (нужно накрыть пленкой для парникового эффекта).

Низкая температура (оптимально +25°C).

Плохой срез (должен быть косым, под 45°).

Как защитить виноград от болезней?

Опрыскивать 1% бордоской жидкостью:

o Первый раз — при распускании почек.

o Второй — перед цветением.

o Третий — когда ягоды размером с горошину.

Народный метод: Настой чеснока (50 г/л воды) против милдью.

Надо ли укрывать виноград на зиму?

В южных регионах — можно не укрывать.

В средней полосе — обязательно!

Инструкция:

Стебли пригибают к земле.

Засыпают опилками либо присыпают землей.

Сверху накрывают агроволокном.

Важно: Не использовать пленку — вызывает выпревание!

Можно ли выращивать виноград в огороде рядом с овощами?

Да, но:

Хорошие соседи: лук, чеснок, базилик, редис.

Плохие: помидоры, картофель, кукуруза (конкуренция за питание).

Расстояние от грядок — не менее 1.5 м.

Когда молодой куст начнет плодоносить?

Из саженца — на 2-3 год.

Из черенка — на 3-4 год.

Из семян — на 4-6 год.

Ускорить плодоношение можно правильной обрезкой и подкормками.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Вывод

Эта инструкция поможет начинающим виноградарям избежать ошибок. Главное — выбирать районированные сорта, подготовить плодородную почву и соблюдать правила выращивания винограда. Тогда ваш кустик превратится в мощную лозу с обильным урожаем!