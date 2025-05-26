Как посадить виноград в открытый грунт: особенности, сроки и выбор посадочного материала

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Виноград рекомендуется высаживать весной, когда минует угроза заморозков, а почва на участке прогреется до +15 °С. Оптимальными для посадки и выращивания считаются двух- и трехлетние саженцы, так как они приживаются в саду лучше и быстрее, чем черенки. Последние часто доращивают в контейнерах до конца лета или начала осени. Перед посадкой растений яму на огороде нужно удобрять перегноем, компостом, золой и минеральными добавками. Подробнее о весенней посадке винограда черенками и саженцами — далее в статье.

Преимущества и недостатки весенней посадки

Весенняя высадка подходит как для южных, так и для северных регионов.

Плюсы:

  • Растение успевает окрепнуть, развить корневую систему и легче переносит зиму.
  • Уже на второй год выращивания можно получить небольшой урожай, а на третий — полноценный (при осенней посадке первый сезон будет потерян).
  • Весенние саженцы менее подвержены грибковым болезням и обладают более сильным иммунитетом.

Фото: [Фото: freepik.com]

Минусы:

  • Требуется регулярный полив винограда, иначе молодые растения могут засохнуть.
  • Обязательно мульчирование почвы в саду для предотвращения образования корки.
  • Весной сложно найти качественные саженцы — часто продают остатки растений с прошлого сезона.
  • Если посадочный материал куплен осенью, необходимо организовать его хранение до весны.

Оптимальные сроки посадки винограда в 2025 году

Ориентироваться можно на березу: если она начала распускать листья — время пришло посадить на огороде виноград.

Дополнительные критерии:

  • Прогрев почвы до +15°С…+17°С (альтернативный вариант — +10°С на глубине 50 см ).
  • В мае саженцы могут пострадать от заморозков, поэтому нужно укрытие.
  • Надежный вариант для холодных регионов — первая декада июня.

Сравнение посадки винограда саженцами и черенками

Черенки:

  • Заготавливаются осенью во время обрезки.
  • Весной их проращивают и высаживают в открытый грунт.

Фото: [Фото: istockphoto.com]

Плюсы

Минусы

Возможность самостоятельной заготовки без финансовых затрат

Не все черенки приживаются, часть гибнет

Требуют более тщательного ухода

Совет: В регионах с суровым климатом не стоит высаживать однолетние черенки винограда сразу в грунт. Лучше оставить их в горшках на открытом воздухе для адаптации. На следующий год растения приживутся лучше.

Саженцы:
Главный минус — затраты на покупку, но преимуществ больше:

  • Быстрое развитие и высокая приживаемость.
  • Раннее плодоношение.
  • Менее требовательны в уходе по сравнению с черенками.

Совет: Наилучшие результаты для выращивания показывают двух-трех-летние саженцы — они устойчивы к стрессам и активно растут саду.

Как выбрать сорт винограда для весенней посадки

При выборе сорта важно учитывать климатические условия региона. Предпочтение для сада и огорода стоит отдавать районированным сортам растений, адаптированным к местному климату.

  • Укрывные сорта — обычно более сладкие, десертные, но требуют защиты на зиму.
  • Неукрывные сорта — чаще технические (для виноделия, соков), устойчивы к морозам.

Дополнительные критерии выбора винограда:

  • Окраска ягод (белый, розовый, темный).
  • Наличие или отсутствие косточек.
  • Вкусовые качества (мускатный, фруктовый, нейтральный).

Совет для новичков: начинайте с проверенных сортов, таких как:

  • «Изабелла»,
  • «Лидия»,
  • «Кишмиш»,
  • «Молдова»

Они неприхотливы и устойчивы к болезням.

Фото: [Фото: freepik.com]

Подготовка черенков винограда к посадке

Черенки (чубуки) заготавливают осенью или весной, при этом технология подготовки различается.

Сравнение осенней и весенней заготовки винограда

Этап

Осенью

Весной

Нарезка

Во время осенней обрезки, до укрытия на зиму.

За 2 недели до цветения. Если есть листья — оставляют только два верхних.

Обеззараживание

Полное погружение в розовый раствор марганцовки.

Обработка только нижней части с листьями.

Проращивание черенков винограда

  • Замачивание — чубуки ставят в теплую воду на пару дней, меняя воду 2 раза в сутки.
  • Стимуляция корней — для ускорения роста можно добавить «Корневин».
  • Высадка в грунт — после появления корешков черенки пересаживают в горшки с почвой и доращивают еще 1 неделю.
  • Закаливание — перед высадкой саженцы постепенно приучают к улице, начиная с 1 часа в день и увеличивая время до полных суток.

Совет: Если климат холодный, лучше доращивать черенки в горшках до следующего сезона — так они лучше адаптируются.

Черенки и саженцы винограда: в чем разница?

Черенки (чубуки)

Что это?
Отрезки однолетней лозы длиной 20-40 см с 2-3 почками, заготовленные осенью или весной.

Особенности:

o    Не имеют корней (требуют укоренения).

o    Дешевый или бесплатный посадочный материал (можно нарезать со своего куста).

o    Требуют длительного проращивания (в воде, грунте или теплице).

o    Высокий риск гибели (приживается 60-80%).

Фото: [Фото: freepik.com]

Когда использовать?


Для экспериментов, размножения редких сортов или экономии средств.

Пример: Черенок — это как «семечко» винограда: требует времени и ухода, чтобы стать растением.

Саженцы

Что это?
Молодые растения с развитой корневой системой, выращенные из черенков или семян.

Особенности:

o    Имеют корни и 1-2 побега.

o    Быстро приживаются (90% успеха).

o    Дороже черенков (особенно двух-трех-летние).

o    Дают урожай на 1-2 года раньше.

Виды саженцев:

o    Одревесневшие — спящие, без листьев (высаживают весной/осенью).

o    Вегетирующие — с листьями (только весной).

Когда использовать?
Для гарантированного результата и быстрого получения урожая.

Пример: Саженец — это как «рассада» винограда: почти готовое к посадке растение.

Фото: [Фото: freepik.com]

Сравнительная таблица

Критерий

Черенки

Саженцы

Корни

Нет

Есть

Сроки роста растения

1-2 года до плодоношения

Плодоносят на второ-третий год

Сложность

Требуют навыков укоренения

Просты в посадке

Цена

Дешево/бесплатно

Дороже

Выживаемость

60-80%

90-95%

Что посадить в саду?

  • Новичкам — саженцы (меньше риска).
  • Опытным виноградарям — черенки (для сохранения сорта и экономии).
  • Для срочной посадки на участке — саженцы.
  • Для экспериментов — черенки.

Важно! При покупке саженцев проверяйте корни (должны быть влажные и светлые) и место прививки (если есть). Черенки берите только от здоровых кустов.

Вывод: Это разные этапы жизни винограда. Черенок — «заготовка», саженец — «готовый продукт». Выбор что посадить зависит от ваших целей и опыта!

Фото: [Фото: istockphoto.com]

Выбор места для посадки винограда

Виноград любит солнце и тепло, поэтому участок должен быть:

  • Хорошо освещенным — без тени от деревьев или построек.
  • Защищенным от северного ветра — стеной, забором или склоном.
  • Возвышенным — избегайте низин, где скапливается холодный воздух и вода.

Требования к почве

Не подходят:

o    Песчаные (быстро пересыхают).

o    Глинистые (плохо пропускают воздух и воду).

Решение: Если другой почвы нет, выкопайте на участке большую яму (80×80 см), заполните ее черноземом с перегноем, а затем посадите виноград.

Важно: Виноград не терпит застоя воды — при высоких грунтовых водах в саду необходим дренаж. Сажать лучше на южной стороне участка

Подготовка посадочной ямы

Правильная подготовка ямы и грамотная посадка — залог быстрого укоренения и активного роста винограда. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Размеры и расположение

  • Глубина — 70–80 см (на глинистых почвах можно глубже).
  • Ширина — 80×80 см (для развития корневой системы).
  • Расстояние между кустами — 1,5–3 м (зависит от сорта и силы роста).

Заполнение ямы (слоями)

Слой

Состав

Толщина

Дренаж (на тяжелых почвах)

Керамзит, щебень, битый кирпич

10–15 см

Плодородная смесь

Перегной + компост + зола (1–2 кг) + суперфосфат (200 г) + калийная соль (50 г)

20–30 см

Чистый грунт

Обычная земля (без удобрений)

10–15 см

Важно: Яму готовят за две–три недели до посадки, чтобы почва осела.

Фото: [Фото: freepik.com]

Технология посадки саженцев винограда

Классическая посадка (с заглублением)

  • Обрезка корней — укорачивают до 15–20 см, удаляют поврежденные части.
  • Замачивание — саженец ставят в воду (достаточно на 12–24 часов), можно с добавлением стимулятора корней.
  • Посадка:
    • В центре ямы делают холмик из плодородной земли.
    • Саженец устанавливают под углом 45° (для лучшего укоренения).
    • Корни расправляют по холмику.
    • Засыпают землей до уровня прироста (место, где начинаются зеленые побеги).
  • Полив — 2–3 ведра воды на куст.
  • Мульчирование — торфом, соломой или опилками (слой 5–10 см ).

Посадка в траншею (для холодных регионов)

  • Выкапывают траншею глубиной 40–50 см.
  • Саженцы сажают с наклоном в сторону будущей шпалеры.
  • На зиму лозу легко пригнуть и укрыть.

Оптимальная схема посадки винограда: расстояния и размеры

Расположение кустов относительно других объектов

Параметр

Рекомендуемое расстояние

От других растений

4 м

От строений (дом, забор)

1 м

Между кустами

2-3 м (для столовых сортов)

Ширина междурядий

Высота шпалеры + 1/3 (обычно 2,5-3 м)

Подготовка посадочного места для винограда

Траншейный способ (для холодных регионов):

  • Глубина: 80 см
  • Ширина: 50 см

Посадочная яма:

  • Минимальный размер: 50×50×50 см
  • Оптимальный размер: 80×80×80 см

Фото: [Фото: freepik.com]

Технология посадки винограда

  • Глубина посадки:
    • Корневая шейка должна находиться на уровне почвы
    • Не допускается заглубление шейки
  • Ориентация рядов:
    • Север-юг — для равномерного освещения
    • В регионах с сильными ветрами — перпендикулярно преобладающим ветрам
  • Формирование рядов:
    • На склонах — поперек склона
    • На ровных участках — с учетом удобства обслуживания

Особенности для разных типов почв

  • Песчаные почвы: глубина посадки винограда увеличивается на 5-10 см
  • Глинистые почвы: обязателен дренажный слой 10-15 см
  • Черноземы: стандартная схема посадки

Важно: При посадке в траншеи расстояние между кустами можно уменьшить до 1,5 м, но увеличить междурядья до 3,5 м.

Совместимость с другими растениями и выбор места под посадку

Правильное соседство и соблюдение севооборота влияют на здоровье растения и его урожайность.

Можно ли сажать виноград после винограда?

Нельзя высаживать новый виноградник на месте старого в течение 3–5 лет.
Лучшие предшественники:

  • Сидераты (люпин, горчица, вика, горох) — улучшают структуру почвы.
  • Бобовые культуры (фасоль, чечевица, клевер) — обогащают грунт азотом.
  • Злаковые и корнеплоды (пшеница, морковь, свекла) — не истощают почву.

Почему важен перерыв?
Посаженный виноград выделяет в почву специфические вещества (аллелопатические соединения), которые могут угнетать молодые саженцы. Кроме того, в земле сохраняются болезни и вредители, опасные для лозы.

С какими растениями можно и нельзя сажать виноград?

Хорошие соседи (совместимые культуры)

Виноград хорошо уживается с:

  • Овощами:
    • Огурцы, редис, свекла, морковь.
    • Лук, чеснок (отпугивают вредителей).
  • Зеленью:
    • Укроп, петрушка, базилик, щавель.
  • Цветами:
    • Розы (раньше их сажали как индикатор болезней).
    • Бархатцы, календула (защищают от нематод).
  • Плодовыми кустарниками:
    • Смородина, крыжовник (если не затеняют виноград).

Фото: [Фото: freepik.com]

Плохие соседи (несовместимые культуры)

Виноград не любит соседства с:

  • Деревьями с мощной корневой системой:
    • Грецкий орех, маньчжурский орех — сильно иссушают почву.
    • Хвойные (ель, сосна) — закисляют грунт.
  • Агрессивными растениями:
    • Подсолнечник, кукуруза (забирают много питательных веществ).
    • Пырей, осот (сорняки-конкуренты).

Совет: Если рядом растет орех или хвойные, сажайте виноград не ближе 6–7 м.

На каком расстоянии сажать виноград?

  • От других растений — минимум 4 м (чтобы корни не конкурировали).
  • От построек и заборов — 1,5–2 м (чтобы лоза не повреждалась стенами).
  • Между кустами — 2–3 м (для столовых сортов), 1–1,5 м (для технических).

Вывод: правила идеального соседства

  • Не сажайте виноград после винограда (минимум 3 года перерыва).
  • Избегайте орехов и хвойных — они угнетают лозу.
  • Лучшие предшественники — сидераты и бобовые.
  • Соблюдайте дистанцию — 4 м от других растений, 2–3 м между кустами.

Первичная обрезка и формирование молодого куста

После посадки винограда крайне важно правильно провести первичную обрезку и заложить основу для будущего формирования куста. Это определяет его развитие на годы вперед.

Первичная обрезка после посадки

Когда проводить:

  • Для однолетних саженцев винограда — сразу после посадки весной
  • Для двухлеток — в первую весну после высадки

Технология обрезки:

  • Оставьте 2 самых сильных побега, остальные удалите.
  • Каждый выбранный побег обрежьте на 2-3 глазка (почки).
  • Если саженец имеет один побег — обрежьте его на 3-4 глазка.
  • Все слабые и тонкие побеги удалите полностью.

Важно! Обрезку винограда проводите острым секатором под углом 45°, на 2-3 см выше почки.

Фото: [Фото: freepik.com]

Формирование куста в первый год

Цель: Создать 2 сильных побега — будущие «рукава» куста.

Уход в течение сезона:

  • Пасынкование — удаляйте все боковые побеги, растущие из пазух листьев.
  • Подвязка — по мере роста винограда подвязывайте основные побеги к опоре вертикально.
  • Прищипывание — в августе прищипните верхушки побегов для остановки роста.

К осени первого года у вас должно получиться:

  • 2 сильных побега длиной 1-1,5 м
  • Хорошо вызревшая лоза (коричневая, твердая)

Формирующая обрезка винограда на второй год

Весной второго года:

  • Выберите 2 самых сильных побега.
  • Обрежьте каждый на:
    • 50-60 см — для будущих рукавов
    • Или на 2-3 глазка — если побеги слабые
  • Остальные побеги удалите.

Летом второго года:

  • На каждом рукаве оставьте 2 верхних побега.
  • Остальные выламывайте в начале роста.

Основные схемы формирования

1. Веерная (4-рукавная) — для укрывных сортов винограда:

  • 4 основных рукава
  • Каждый несет по 1-2 плодовых звена
  • Подходит для холодных регионов

2. Штамбовая — для неукрывных сортов:

  • Создается ствол высотой 50-120 см
  • Вверху — 2-4 рукава с плодовыми звеньями
  • Для южных регионов

Совет: Новичкам лучше начинать с веерной формировки — она проще в уходе и укрытии.

Типичные ошибки новичков

  • Жалость к побегам — оставляют слишком много, что ослабляет куст винограда.
  • Слишком короткая обрезка — может привести к слабому развитию.
  • Поздняя обрезка — вызывает «плач» лозы и потерю соков.
  • Пренебрежение подвязкой — побеги ломаются и плохо развиваются.

Фото: [Фото: istockphoto.com]

Вывод

Правильная первичная обрезка и формирование — залог:
✔ Мощной корневой системы
✔ Правильно развитого куста
✔ Раннего вступления в плодоношение
✔ Удобства в уходе и укрытии

Уход за виноградом после посадки

  • Полив — раз в 7–10 дней (если нет дождей).
  • Подвязка — когда побеги вырастут до 20–30 см, их фиксируют к опоре.
  • Подкормка — через месяц после посадки вносят азотные удобрения (мочевина, 30 г на 10 л воды).

Совет: В первый год удаляйте соцветия, чтобы куст тратил силы на рост, а не на плоды.

Вывод

Правильная подготовка ямы и аккуратная посадка обеспечат винограду быстрый старт. Учитывайте сорт, климат и почву — тогда уже через 2–3 года получите первый урожай!

Секреты увеличения урожайности взрослых кустов винограда

Для опытных виноградарей и начинающих садоводов, которые хотят получать максимальные урожаи, важно знать несколько профессиональных хитростей. Эти методы проверены годами и гарантируют повышение продуктивности виноградных кустов.

1. Правильная формировка и обрезка

Оптимальная нагрузка:

  • Оставляйте 30-35 глазков на взрослый куст (для столовых сортов).
  • На каждом рукаве — 1-2 плодовые стрелки с 6-8 почками.

Метод «двойной обрезки»:

  • Осенью — оставляйте побеги с запасом (на 1/3 длиннее).
  • Весной — укорачивайте до нужного размера после зимних потерь.

Совет: Используйте веерную или горизонтальную кордонную формировку для лучшего освещения гроздей.

Фото: [Фото: istockphoto.com]

2. Нормировка урожая винограда

  • Удаляйте слабые и лишние грозди в фазе «гороха»:
    • На побеге оставляйте 1-2 кисти (для крупноплодных сортов — 1).
    • Выщипывайте верхние соцветия, оставляя нижние (они более качественные).

Важно: Нормировка увеличивает размер ягод на 20-30% и улучшает их вкус.

3. Интенсивные подкормки

График внесения удобрений:

Период

Удобрения

Эффект

Ранняя весна

Азотные (мочевина)

Рост побегов

Перед цветением

Бор + цинк

Улучшение опыления

Формирование ягод

Калий + фосфор (зола, монофосфат калия)

Сахар и размер

После сбора

Суперфосфат + калий

Подготовка к зиме

Способ внесения:

  • В лунки глубиной 30-40 см по периметру куста.
  • Либо раствором под корень (10 л воды на куст).

Хитрость: Внекорневая подкормка по листьям (опрыскивание) в 2 раза ускоряет усвоение элементов.

4. Контроль полива винограда

  • Перед цветением — обильный полив (20 л/куст).
  • Во время созревания — ограничьте влагу, иначе ягоды потрескаются.
  • После сбора — влагозарядковый полив (30-40 л) для зимовки.

Лайфхак: Замульчируйте приствольный круг соломой или опилками — это сохранит влагу и защитит от сорняков.

5. Защита винограда от болезней и вредителей

От милдью и оидиума:

o    Опрыскивание медьсодержащими препаратами (раз в 2 недели).

o    Народное средство — молочная сыворотка (1 л на 10 л воды).

От ос и птиц:

o    Сетчатые мешочки на грозди.

o    Ловушки с сахарным сиропом.

Профилактика: Обрезка лишних листьев вокруг гроздей для проветривания.

Фото: [Фото: istockphoto.com]

6. Стимуляция опыления

  • В ветреную погоду слегка потряхивайте шпалеры утром.
  • Привлекайте пчел, высаживая рядом медоносные растения (фацелия, горчица).

Для партенокарпических сортов винограда (без опыления): опрыскивание гиббереллином.

7. Использование прогрессивных технологий

  • Капельный полив — экономит воду и доставляет питание прямо к корням.
  • Укрывные материалы (агроволокно) — ускоряют созревание на 1-2 недели.
  • Прививка на устойчивые подвои — повышает урожайность на 40%.

Вывод: 5 золотых правил

  • Не перегружайте куст — лучше меньше, но качественнее.
  • Кормите и поите по графику — виноград любит режим.
  • Защищайте — здоровый куст = обильный урожай.
  • Нормируйте — удаляйте лишние грозди без жалости.
  • Экспериментируйте — пробуйте новые сорта и методы.

Результат: Взрослый куст будет давать в 2 раза больше ягод с насыщенным вкусом и ароматом!

Популярные вопросы начинающих виноградарей

Как правильно подготовить яму для посадки винограда?

  • На дно ямы глубиной 80 см насыпают дренаж (10 см щебня или битого кирпича).
  • Затем — смесь из перегноя, песка, и золы (соотношение 2:1:0.5).
  • Сверху присыпают обычной землей, чтобы корни не соприкасались с удобрениями напрямую.

Совет: Для глинистых почв добавьте больше песка, для песчаных — навоз или компост.

Фото: [Фото: freepik.com]

Когда лучше высадить виноград — весной или осенью?

  • Весной (апрель–май): подходит для начинающих, так как саженцы успевают укорениться до зимы.
  • Осенью (октябрь): рискованно в холодных регионах — нужно укрывать кусты.

Важно: Вегетирующие (зеленые) саженцы высаживают только весной, когда температура почвы достигнет +15°C.

Как часто поливают молодой виноград?

  • После посадки — 1 раз в неделю (10-15 л воды).
  • В жару — 2 раза в неделю.
  • С августа полив сокращают, чтобы лоза вызрела.

Ошибка: Избыток влаги приводит к грибковым заболеваниям (милдью, оидиум).

Чем подкормить виноград в первый год?

Период

Удобрения

Май

Азотные (мочевина — 30 г/10 л)

Июль

Калийно-фосфорные (зола — 1 стакан на куст)

Август

Калия сульфат (20 г/м²)

Нельзя использовать свежий навоз — он обжигает корни!

Как вырастить виноград из семян?

  • Семена замачивают на 24 часа.
  • Стратифицируют 2-3 месяца (в холодильнике во влажном песке).
  • Высаживают в комнатные горшки, затем пересаживают в сад или теплицы.

Фото: [Фото: freepik.com]

Минус: Такие кусты начнут плодоносить на 4-5 год, а сортовые признаки могут не сохраниться.

Почему не растут одревесневшие черенки?

  • Недостаток влаги (нужно накрыть пленкой для парникового эффекта).
  • Низкая температура (оптимально +25°C).
  • Плохой срез (должен быть косым, под 45°).

Как защитить виноград от болезней?

Опрыскивать 1% бордоской жидкостью:

o    Первый раз — при распускании почек.

o    Второй — перед цветением.

o    Третий — когда ягоды размером с горошину.

Народный метод: Настой чеснока (50 г/л воды) против милдью.

Надо ли укрывать виноград на зиму?

  • В южных регионах — можно не укрывать.
  • В средней полосе — обязательно!
    Инструкция:
  • Стебли пригибают к земле.
  • Засыпают опилками либо присыпают землей.
  • Сверху накрывают агроволокном.

Важно: Не использовать пленку — вызывает выпревание!

Можно ли выращивать виноград в огороде рядом с овощами?

Да, но:

  • Хорошие соседи: лук, чеснок, базилик, редис.
  • Плохие: помидоры, картофель, кукуруза (конкуренция за питание).

Расстояние от грядок — не менее 1.5 м.

Когда молодой куст начнет плодоносить?

  • Из саженца — на 2-3 год.
  • Из черенка — на 3-4 год.
  • Из семян — на 4-6 год.

Ускорить плодоношение можно правильной обрезкой и подкормками.

Фото: [Фото: freepik.com]

Вывод

Эта инструкция поможет начинающим виноградарям избежать ошибок. Главное — выбирать районированные сорта, подготовить плодородную почву и соблюдать правила выращивания винограда. Тогда ваш кустик превратится в мощную лозу с обильным урожаем!

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