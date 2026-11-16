Разин пообещал начать резать по живому в СКА

Тренер СКА Разин: «Конфетно-букетный период закончился, надо резать по живому»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Главный тренер СКА Андрей Разин высказался после домашнего поражения петербуржцев от челябинского «Трактора» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Специалист возглавил СКА 18 октября после отставки Игоря Ларионова. Под его руководством армейцы проиграли семь матчей из 11.

«Есть такой период конфетно‑букетный, сейчас он закончился. Все получили шанс, показали, на что они способны. Сейчас надо заняться тем, что сформировать здоровый коллектив», — сказал Разин.

Главный тренер СКА отметил, что для некоторых игроков были созданы тепличные намерения, и он намерен «резать по живому», чтобы добиться дисциплины в команде.

СКА занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков в 26 матчах. На данный момент армейцы не попадают в плей-офф.

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Читайте также

«Легендушка моя маленькая»: вратарь «Спартака» трогательно поприветствовал автора победного гола Пруцева

«Легендушка моя маленькая»: вратарь «Спартака» трогательно поприветствовал автора победного гола Пруцева

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

Ролан Гусев обратился к игрокам «Ахмата» после своего назначения

Ролан Гусев обратился к игрокам «Ахмата» после своего назначения

Впрягся за Макдэвида: россиянина удалили в НХЛ до конца матча за драку

Впрягся за Макдэвида: россиянина удалили в НХЛ до конца матча за драку

«Неприятно»: исполнительница хита «Матушка» Куртукова пожаловалась на угрозы в Сети

«Неприятно»: исполнительница хита «Матушка» Куртукова пожаловалась на угрозы в Сети

Семейные окопы и суд: Анна Шукшина обижена на равнодушие знаменитой родительницы

Семейные окопы и суд: Анна Шукшина обижена на равнодушие знаменитой родительницы

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери в больницы

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери в больницы

Семья и спорт: Карпин рассказал, что ему помогает «отключить голову»

Семья и спорт: Карпин рассказал, что ему помогает «отключить голову»

Камила Валиева начала тренировки в «Хрустальном»

Камила Валиева начала тренировки в «Хрустальном»

«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

Нападающий ЦСКА получил бан за избиение американского защитника

Нападающий ЦСКА получил бан за избиение американского защитника

Сын покойного бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова показал архивные фото отца и обратился к нему

Сын покойного бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова показал архивные фото отца и обратился к нему