Разин пообещал начать резать по живому в СКА

Главный тренер СКА Андрей Разин высказался после домашнего поражения петербуржцев от челябинского «Трактора» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Специалист возглавил СКА 18 октября после отставки Игоря Ларионова. Под его руководством армейцы проиграли семь матчей из 11.

«Есть такой период конфетно‑букетный, сейчас он закончился. Все получили шанс, показали, на что они способны. Сейчас надо заняться тем, что сформировать здоровый коллектив», — сказал Разин.

Главный тренер СКА отметил, что для некоторых игроков были созданы тепличные намерения, и он намерен «резать по живому», чтобы добиться дисциплины в команде.

СКА занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков в 26 матчах. На данный момент армейцы не попадают в плей-офф.

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира по хоккею.