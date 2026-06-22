Казнь Иисуса Христа описана в секретных небиблейских отчетах: что на самом деле признают историки

Древнеримские и иудейские тексты считаются одними из наиболее важных небиблейских свидетельств существования Иисуса как исторической личности. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на обзор библеиста Лоуренса Микитюка для Общества библейской археологии.

Одно из ключевых упоминаний оставил римский историк Тацит около 116 года. Описывая преследование христиан императором Нероном после пожара в Риме, он сообщил, что человек по имени Христос был казнен при императоре Тиберии по приказу Понтия Пилата.

Запись особенно ценна тем, что Тацит относился к христианству враждебно и не пытался защищать новую религию.

Другой источник — труд иудейского историка Иосифа Флавия «Иудейские древности». Рассказывая о казни Иакова, автор назвал его «братом Иисуса, именуемого Христом». Упоминание выглядит случайным и служит лишь для пояснения, о каком Иакове идет речь.

В другом отрывке Флавий описывал Иисуса как мудрого учителя. Однако эта часть текста вызывает споры: большинство специалистов предполагают, что поздние христианские переписчики могли ее изменить.

В совокупности источники указывают, что Иисус жил в Иудее, имел последователей и был казнен римскими властями. Большинство современных историков признают его существование, тогда как споры касаются подробностей биографии, учения и оценки описанных в религиозных текстах событий.