Космос уже никогда не будет прежним: искусственный интеллект обнаружил тысячи скрытых миров

Ученые обнаружили более 10 тысяч новых кандидатов в экзопланеты за пределами Солнечной системы, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Принстонского университета, опубликованное в The Astrophysical Journal Supplement Series. Если хотя бы часть находок подтвердится, это заметно расширит список известных миров в Млечном Пути.

Команда использовала искусственный интеллект, чтобы заново изучить старые данные телескопа NASA TESS. Алгоритмы проанализировали изменения яркости у 83 млн звезд и искали характерные провалы света или мерцания — признаки того, что некая планета слегка загораживает небесное светило с перспективы Земли.

В итоге исследователи выделили 11 554 кандидата, из которых 10 091 ранее не был известен. Еще 411 объектов заметили только при одном прохождении перед звездой, поэтому им потребуется дополнительная проверка.

Особый интерес вызывают 11 «суперземель» — планет, которые могут быть в один-два раза крупнее Земли и иметь твердую поверхность. Однако ученые пока не сообщили, есть ли на них вода и находятся ли они в обитаемой зоне Вселенной.

Большинство найденных объектов, вероятно, являются газовыми гигантами, похожими на Юпитер или Сатурн. Но сама находка показывает: планеты могут быть гораздо распространеннее, чем считалось раньше, даже вокруг тусклых звезд, которые долго оставались в тени наблюдений.