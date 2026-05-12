Красная или синяя кнопка? Вирусная дилемма показала, кто думает о себе, а кто — о других

В соцсетях завирусилась простая на вид, но довольно коварная дилемма: все люди на Земле тайно выбирают красную или синюю кнопку, пишет Daily Mail. Если больше 50% нажмут синюю, выживут все. Если меньше 50% выберут синюю, выживут только те, кто нажал красную.

Математик Стивен Конвей из Суинбернского технологического университета объяснил, что спор интересен с точки зрения теории игр. На первый взгляд красная кнопка выглядит самым безопасным личным выбором: если большинство выберет синюю, вы все равно выживете; если нет — тоже останетесь среди выживших.

«Базовый личный интерес ведет к красной кнопке, к максимально безопасному варианту», — отметил Конвей.

Но синяя кнопка работает иначе. Ее выбирают те, кто думает не только о собственной безопасности, но и о результате для всех. Такой человек рассчитывает, что другие тоже поступят коллективно, и тем самым дает шанс на лучший исход — выживание всего человечества.

В терминах теории игр красный вариант ближе к эгоистически устойчивой стратегии, а синий — к исходу с минимальным общим ущербом. Поэтому спор и цепляет: он показывает конфликт между осторожным самосохранением и доверием к людям.

В версии опроса синюю кнопку выбрали 56% участников. А что бы нажали вы: красную, чтобы гарантировать себе шанс, или синюю, чтобы попытаться спасти всех?