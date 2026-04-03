Критический момент: ученые предупредили о смертельных рисках для экипажа Artemis II

Несмотря на успешный запуск миссии Artemis II, эксперты предупреждают о ряде серьезных рисков во время полета к Луне, пишет Daily Mail. Даже небольшая проблема в космосе может быстро стать критической.

Одной из угроз называют возможный отказ систем корабля Orion, который впервые используется с экипажем. «Жизнеобеспечение и другие системы еще не проверялись в пилотируемом полете», — отметил эксперт Крис Босквильон.

Не менее опасны медицинские ситуации. «В космосе даже небольшая проблема может быстро стать серьезной. Из-за удаленности от Земли помощь может быть недоступна в течение нескольких дней», — пояснил специалист Майлс Харрис.

Отдельные опасения вызывает теплозащита капсулы. «Нет резервного плана при входе в атмосферу», — заявил ученый Эд Маколей, напомнив о повреждениях щита в предыдущей миссии.

Кроме того, астронавтов ждут радиация, укачивание, бессонница и стресс.

NASA подчеркивает, что предусмотрены резервные системы и траектория возврата, однако миссия остается одной из самых рискованных за последние десятилетия.