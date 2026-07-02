Кровавое небо над городами: почему после подземных толчков люди заговорили о библейском знамении

Небо над Каракасом окрасилось в насыщенный багровый цвет спустя несколько дней после разрушительных землетрясений в Венесуэле. Необычные кадры породили разговоры о «библейском знамении» и загадочных огнях, связанных с подземными толчками, пишет Daily Mail.

Фотографии и видеозаписи были сделаны вечером 30 июня. Некоторые пользователи соцсетей сопоставили красное небо с библейскими пророчествами, другие предположили, что оно стало предвестником новых землетрясений.

Однако специалисты объяснили явление обычными атмосферными процессами. В Венесуэле такой яркий закат называют «кандиласо». Он возникает, когда солнечный свет проходит через большое количество пыли и других мелких частиц.

Дополнительную роль мог сыграть мощный шлейф сахарской пыли, пересекший Атлантический океан. Частицы сильнее рассеивают короткие синие и зеленые волны, поэтому в небе начинают преобладать красные и оранжевые оттенки. У горизонта эффект усиливается, поскольку солнечному свету приходится проходить через более толстый слой атмосферы.

Необычное явление совпало по времени с последствиями землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших 24 июня. Однако научных доказательств связи багрового заката с сейсмической активностью нет.

Таким образом, пугающий цвет неба оказался не мистическим предупреждением, а эффектным сочетанием закатного света и атмосферной пыли.