Молодой руководитель агропредприятия Ася Исаева планирует баллотироваться в Мособлдуму

Исаева входит в число руководителей аграрного холдинга «ОСП Агро». Также она курирует партийный проект «Российское село» в Подмосковье. По ее инициативе в 2025 году в Емельяновской средней школе при поддержке «ОСП Агро» был открыт агротехнологический класс. Скоро создадут еще один.

Как председатель местной организации «Союз женщин России» Исаева занимается вопросами социальной поддержки одиноких пенсионеров и принимает участие в сборе гуманитарной помощи в зону СВО.

Среди главных приоритетов в своей дальнейшей работе девушка называет развитие сельских территорий. По ее словам, сильный агропромышленный комплекс дает рабочие места, привлекает молодежь и развивает инфраструктуру. В центре всего, подчеркнула она, должен быть человек.

«Для меня самое важное — сплоченный коллектив. Какие бы технологии ни появлялись, именно люди — главная ценность. Поэтому так важно создавать условия, чтобы молодежь оставалась на селе», — сказала она.

В Подмосковье по народной программе «Единой России» внедрены различные меры поддержки АПК, благодаря которым за пять лет реализовано более 100 проектов с объемом инвестиций свыше ₽140 млрд. Создано 11 тыс. рабочих мест. Для сельхозпроизводителей предусмотрено около 40 мер господдержки.