Адвокат Мироновой заявил, что ее экс-муж перечислил сыну всего ₽4-5 тысяч за последний год
Teleprogramma.org: за последний год экс-муж Мироновой перечислил сыну ₽4-5 тысяч
Фото: [соцсети]
Актриса Мария Миронова и бизнесмен Андрей Сорока находятся в разводе с 2023 года, но до сих пор не могут урегулировать вопрос общения с их общим шестилетним сыном. Спор перешел в судебную плоскость.
Как пишет Teleprogramma.org, бывший муж артистки подал иск, в котором требует проводить с ребенком половину выходных, все праздничные дни и часть летних каникул без присутствия матери.
В ответ на это Мария подала встречный иск о взыскании алиментов за три года. Актриса готова разрешить встречи отца с сыном, но строго на своих условиях: не чаще одного-двух раз в месяц, только в ее присутствии и при условии выплаты всей задолженности по алиментам.
Свое жесткое требование Миронова объясняет прошлыми инцидентами. По ее словам, бывший муж неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения и устраивал скандалы при ребенке. Один из таких инцидентов закончился дракой с братом Мироновой на глазах у сына.
Адвокат актрисы Шота Горгадзе подчеркивает, что после развода Сорока практически не участвовал в жизни ребенка. За последний год он перечислял на содержание сына лишь ₽4-5 тысяч, тогда как сам живет на широкую ногу и мало в чем себе отказывает.
«Этим иском мы ему напоминаем, что кроме как гулять, ребенок еще и кушать должен. Нужно оплачивать его секции, кружки, увлечения, обучение», — сказал юрист.
Следующее заседание по делу назначено на седьмое августа. Суд предстоит решить, будет ли отец иметь право видеться с ребенком без контроля матери, а также в каком объеме он должен выплачивать алименты.
Ранее актриса Мария Миронова рассказала, как ее сын учится побеждать в академии Надаля.