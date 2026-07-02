Адвокат Мироновой заявил, что ее экс-муж перечислил сыну всего ₽4-5 тысяч за последний год

Актриса Мария Миронова и бизнесмен Андрей Сорока находятся в разводе с 2023 года, но до сих пор не могут урегулировать вопрос общения с их общим шестилетним сыном. Спор перешел в судебную плоскость.

Как пишет Teleprogramma.org, бывший муж артистки подал иск, в котором требует проводить с ребенком половину выходных, все праздничные дни и часть летних каникул без присутствия матери.

В ответ на это Мария подала встречный иск о взыскании алиментов за три года. Актриса готова разрешить встречи отца с сыном, но строго на своих условиях: не чаще одного-двух раз в месяц, только в ее присутствии и при условии выплаты всей задолженности по алиментам.

Свое жесткое требование Миронова объясняет прошлыми инцидентами. По ее словам, бывший муж неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения и устраивал скандалы при ребенке. Один из таких инцидентов закончился дракой с братом Мироновой на глазах у сына.

Адвокат актрисы Шота Горгадзе подчеркивает, что после развода Сорока практически не участвовал в жизни ребенка. За последний год он перечислял на содержание сына лишь ₽4-5 тысяч, тогда как сам живет на широкую ногу и мало в чем себе отказывает.

«Этим иском мы ему напоминаем, что кроме как гулять, ребенок еще и кушать должен. Нужно оплачивать его секции, кружки, увлечения, обучение», — сказал юрист.

Следующее заседание по делу назначено на седьмое августа. Суд предстоит решить, будет ли отец иметь право видеться с ребенком без контроля матери, а также в каком объеме он должен выплачивать алименты.

Ранее актриса Мария Миронова рассказала, как ее сын учится побеждать в академии Надаля.