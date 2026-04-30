Грозит уголовная ответственность: почему не стоит работать в компании с зарплатой в конверте

Зарплата в конверте — это иллюзия легких денег, которая влечет за собой уголовную ответственность, а также потерю достойной пенсии и декретных выплат. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала финансовый эксперт, предприниматель, собственник бухгалтерской компании Ирина Кожухова.

Иллюзия выгоды в 2026 году

По ее словам, если раньше аргумент «на руки получаю больше» казался железобетонным, то сейчас это опасное заблуждение.

«Государство за последние годы сделало гигантский шаг в сторону цифровизации. Система АИС „Налог-3“ объединила данные ФНС, Социального фонда и банков. Если раньше налоговая „не видела“ ваш реальный доход, то сейчас они видят все: ваши траты, покупку квартиры, крупные переводы от „сомнительных“ контрагентов», — сказала она.

Доначисление НДФЛ и штрафы

Эксперт предупредила, что россияне рискуют самостоятельно гасить НДФЛ за те суммы, которые получили в конверте.

«Так как АИС „Налог-3“ фиксирует все ваши банковские операции — покупки, переводы, остатки, то любое несоответствие расхода официальному доходу приводит к проверке и доначислению налога именно на вас. Купили квартиру или машину? Оплатили ремонт? Налоговая мгновенно сравнивает ваши траты с официальным доходом. Разбежка в 30% — и автоматическая проверка запущена», — сообщила Кожухова.

Как итог — доначисление НДФЛ и крупный штраф. Многим россиянам придется влезать в долги, пытаясь заплатить налог за ту самую «серую» часть, которую работодатель выдал им наличными, объяснила финансовый эксперт.

Минимальная пенсия

Специалист подчеркнула, что данный подход формирует минимальные размеры пенсионных накоплений и пособий по больничным, предусмотренном законодательством, не позволяющих рассчитывать на достойное обеспечение.

«Многие люди осознают это слишком поздно — к 45–50 годам. Страховая пенсия формируется только из „белых“ взносов. Если официально у вас МРОТ, а остальное — в конверте, баллов не будет», — сообщила собеседница издания.

Однако, по ее мнению, самое страшное происходит гораздо раньше. В 2026 году больничные и декретные идут напрямую из Социального фонда, который анализирует только на официальную часть заработной платы.

«Получали на руки 150 тысяч? Отлично. Заболели — фонд заплатит вам как при зарплате в 25 тысяч. Потеряли работу — пособие по безработице тоже посчитают по минимальной ставке», — добавила она.

Также кредиты и ипотека станут недоступными с зарплатой в конверте.

Уголовная ответственность

Эксперт напомнила, что, соглашаясь на «серую» зарплату, россияне попадают под статью 198 УК РФ — уклонение от налогов физлицом.

«При проверке компании налоговая вызовет вас на допрос. Работодатель скажет: „Это были разовые премии“. Доказательств, что вам платили стабильно, у вас нет. Суд проиграете. Офис закроют — вы останетесь без выходного пособия и с испорченной репутацией», — сказала Кожухова.

Совет эксперта

Финансовый эксперт заключила, что компании, экономящие на налогах, экономят на всем — на безопасности, на оборудовании, на сотрудниках.

«Требуйте полностью „белую“ зарплату. Это не прихоть, а единственный способ сохранить пенсию, кредитную историю и социальную защиту. Не меняйте свое будущее на иллюзию легких денег сегодня», — заключила собеседница издания.

