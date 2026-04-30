В Пушкинском врачи спасли молодого человека, сломавшего гортань после неудачного чиха

Врачи в Пушкинской больнице спасли молодого человека, который чихнул «внутрь себя», зажав нос пальцами, и сломал гортань. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что после неудачного чиха пациент услышал хруст в горле, а позже столкнулся с отеком шеи и щек. У него диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему — проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи.

«Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно. Пациенту была назначена гормональная терапия, антибиотики, и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился», — рассказал врач-отоларинголог Михаил Дорош.

По его словам, пациентам важно лежать, стараться не кашлять и не чихать. За неделю отек у мужчины практически спал, боли уменьшились, после этого его выписали домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.