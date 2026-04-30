В подмосковном Звенигороде снесут аварийный жилой дом

В Звенигороде на Нахабинском шоссе проводят снос аварийного многоквартирного дома № 9, построенного в 1963 году. Площадь трехэтажного кирпичного дома превышает 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В ведомстве уточнили, что со временем в связи с высоким физическим и моральным износом конструктивных элементов здание утратило эксплуатационную надежность. После этого его признали аварийным и подлежащим сносу и расселили жильцов из 36 квартир. Теперь в рамках муниципальной программы Одинцовского округа «Архитектура и градостроительство» специалисты проводят демонтаж аварийного здания. Работы завершат до конца мая 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.