Новый роман Стаса Пьехи сопровождается скандалами: он мог увести возлюбленную из семьи

В российском шоу-бизнесе разгорелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания оказался 45-летний певец Стас Пьеха, внук легендарной Эдиты Пьехи. Еще в марте артист взял аскезу на романтику, но уже в конце апреля СМИ заговорили о его новом романе с 30-летней стилисткой Полиной Плехановой, которая работает над его образами. По информации Super.ru, ради Пьехи женщина бросила своего мужа, бизнесмена Егора Романова, с которым воспитывает шестилетнего сына.

Сам Егор Романов не стал отрицать, что развод произошел именно из-за романа Полины со Стасом. Он отметил, что не держит обиды и даже благодарен бывшей жене за то, что она ушла к Пьехе, поскольку сам он никогда бы не решился разрушить семью. Однако инсайдеры раскрыли и другие пикантные подробности: по их данным, супруги развелись официально в начале апреля, но отношения у Полины и Стаса начались задолго до этого.

Как отмечает источник, женщина якобы удаляла переписки с певцом, когда приезжала домой к мужу, а когда тот все узнал, подал на развод. Теперь же Полина запрещает бывшему мужу видеться с их общим сыном и претендует на совместно нажитое имущество.

Сам Стас Пьеха предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Он признается, что является собственником в вопросах отношений и не хочет впускать кого-то на свою территорию. Его новая избранница, судя по всему, придерживается такого же правила — пара не подтверждает свои отношения официально, ограничиваясь многозначительными комментариями в социальных сетях.

