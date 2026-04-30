В Бразилии бойфренд расправился с моделью Аной Луизой Матеус: преступление потрясло всю страну

Бразильское общество потрясла чудовищная трагедия, которая вновь обнажила проблему насилия над женщинами: в Рио-де-Жанейро 29-летнюю модель, психолога и популярного блогера Ану Луизу Матеус выбросили из окна собственной квартиры на 13-м этаже, сообщает The Voice.

По версии следствия, это сделал ее бойфренд Эндрео Кунья после того, как между ними вспыхнула ссора. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки. Кунья задержали по подозрению в убийстве, но до суда он не дожил: мужчина свел счеты с жизнью в тюремной камере.

Ана Луиза была не просто моделью. Она вела популярный блог, где делилась с подписчиками снимками в купальнике и мыслями о жизни, а также работала психологом. В конце года она должна была представлять свой родной штат Баия на престижном национальном конкурсе Miss Cosmo Brazil.

Организаторы конкурса, шокированные гибелью участницы, почтили ее память и выступили с заявлением, призвав общественность обсудить проблему фемицида в Бразилии.

Статистика убийств женщин в Бразилии, увы, остается пугающей. Каждый год тысячи бразильянок становятся жертвами насилия, и эта трагедия лишь один из многих эпизодов. Но именно такие громкие случаи, когда красивую и успешную девушку убивает собственный парень, заставляют общество в очередной раз задуматься: почему это происходит и как остановить эпидемию жестокости?

Ранее сообщалось, что 27-летнюю королеву красоты Каролину Флорес застрелили в элитном районе Мехико.