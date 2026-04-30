От наброска к шедевру: что посмотреть на выставке Ивана Пимкина в Павловском Посаде

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде до 8 июня 2026 года открыта персональная выставка живописи «От этюда до картины» современного русского художника Ивана Пимкина.

В рамках экспозиции состоялась встреча с автором — событие, которое привлекло ценителей искусства. Посетители не только увидели работы мастера, но также смогли больше узнать о его творческом пути, услышать о замыслах отдельных картин, источниках вдохновения и нюансах художественного мастерства.

Атмосфера мероприятия получилась вдохновляющей: гости погрузились в мир творчества и получили заряд положительных эмоций. Выставка дает возможность глубже понять процесс создания картин от первых набросков до завершенного произведения, а также по‑новому взглянуть на работы Ивана Пимкина.