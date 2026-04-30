Криштиану Роналду пообещал в конце сезона сделать острое заявление о саудовской лиге

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что в конце сезона выскажет все, что думает о саудовской лиге.

«Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не все дозволено. Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект. Думаю, это неправильно и не соответствует целям», — сказал знаменитый португалец.

Криштиану подчеркнул, что лига должна подавать пример для всего мира, если собирается претендовать на звание одной из сильнейших.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая на восемь очков «Аль-Хиляль». 41-летний Криштиану Роналду провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забив 27 мячей. В игре с «Аль-Ахли» (2:0) нападающий довел общее число голов в карьере до 970.