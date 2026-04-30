Бардовская песня — не прошлое, а настоящее: как прошел душевный вечер в Павловском Посаде

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде прошел вечер бардовской песни. Главным участником мероприятия стал гитарист и исполнитель Сергей Лыхин.

В программе прозвучали как известные композиции Олега Митяева и Виктора Третьякова, так и авторские песни самого музыканта. По отзывам посетителей, исполнение Сергея придало знакомым мелодиям новое звучание. Виртуозная игра на гитаре и проникновенный голос артиста помогли создать теплую, душевную атмосферу вечера.

Мероприятие позволило любителям бардовской песни провести вечер в кругу единомышленников и насладиться искренней музыкальной атмосферой.