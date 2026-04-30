ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 мая

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –14.05.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –30.04.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 49,9 кв.м., к/н: 50:20:0000000:294088, адрес: МО, г.о. Одинцовский, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 24, кв. 7. П.1103-ПТ от 21.04.26. Собств.: Назаров Н.Н. Взыск: АО «Тбанк». Цена: 4 072 758,40р.

2. Кв-ра, общ. пл. 33.3 кв.м., к/н: 50:49:0010109:1791, адрес: МО, г.о. Одинцовский, г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.2А, корп.2, кв.66. П.1092-ПТ от 15.04.26. Собств.: Васильева С.М. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 826 400,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 56, 1 кв.м., к/н: 50:55:0000000:16547, адрес: МО, г.о. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 37, кв. 22. П.1111-ПТ от 21.04.26. Собств.: Хен А.В. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 5 552 800,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 68,9 кв.м., к/н: 50:10:0010115:792, адрес: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д.7, корп.1, кв. 440. П.1115-ПТ от 21.04.26. Собств.: Тагаев Ф.Х. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 8 588 000,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 39.5 кв.м., к/н: 50:25:0000000:16489, адрес: МО, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 5, кв. 69. П.1106-ПТ от 21.04.26. Собств.: Анварова Ш.Ш. Взыск: АО «ДОМ.РФ». Цена: 1 862 401,50р.

6. Кв-ра, общ. пл. 57,3 кв.м., к/н: 50:25:0010104:818, адрес: МО, м.о. Шатура, г. Шатура, ул. Школьная, д. 19, кв. 102. П.1107-ПТ от 21.04.26. Собств.: Карданов В.Б. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 4 012 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:14:0050279:289, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д.6, кв. 136. П.1114-ПТ от 21.04.26. Собств.: Василенко А.В. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 4 169 112,80р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –12.05.2026г.

1. Зем. уч., общ. пл. 798+/-10 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2113, адрес: МО, г.о. Клин, тер. ДП «Заповедное Озеро». П.1087-ПТ от 15.04.26. Собств.: Билашов К.Г. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 377 600,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 938+/-23 кв.м., к/н: 50:03:0040280:7977, адрес: МО, Клинский район, д. Акатьево. П.1112-ПТ от 21.04.26. Собств.: Козлов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 803 700,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 2000+/-31 кв.м., к/н: 50:39:0020201:206, адрес: МО, Серебряные Пруды, вблизи д. Новоселки. П.1104-ПТ от 21.04.26. Собств.: Терещенко В.В. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 427 500,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.