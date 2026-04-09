Люди заперты в домах из-за нашествия мошек-мутантов: насекомые атакуют лица и разносят болезни

Жители бразильского города оказались фактически заперты в своих домах из-за нашествия опасных мошек, пишет Daily Mail. Насекомые атакуют людей и могут переносить заболевания, из-за чего ситуация стремительно ухудшается.

Речь идет о городе Ильота в штате Санта-Катарина, где распространились мошки maruim. Их укусы вызывают сильный зуд и раздражение, а также связаны с вирусом оропуше — болезнью с симптомами, похожими на лихорадку денге.

«Днем мы становимся пленниками собственных домов», — рассказала местная жительница Патрисия.

Люди вынуждены держать окна закрытыми даже в жару и носить плотную одежду, включая куртки и перчатки, а также закрывать лицо.

Власти признали, что не располагают эффективными средствами борьбы с насекомыми, и их численность быстро растет. Нашествие уже распространилось на соседние районы.

Особую опасность мошки представляют для беременных: ранее фиксировались случаи гибели плода. Местные жители жалуются, что обращения к властям пока не дали результата.