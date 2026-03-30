Будущее модной индустрии может частично зависеть от картофеля, пишет издание Daily Star. Британский стартап Fibe разработал способ получать волокно для одежды из стеблей картофеля — той части растения, которую обычно просто сжигают или отправляют в компост.

Идея появилась на фоне проблем с хлопком, который остается основой мировой текстильной отрасли. Из-за засух и климатических изменений к 2040 году под угрозой может оказаться почти половина регионов, где выращивают хлопок. При этом на производство одной футболки уходит около 3000 литров воды. По словам сооснователя Fibe Идана Гал-Шохета, новая технология требует на 99,7% меньше воды.

Компания, созданная в 2022 году четырьмя студентами Имперского колледжа Лондона, разработала способ механически отделять волокна из картофельных стеблей. «Идея заключалась в том, чтобы взять отходы пятой по распространенности сельхозкультуры в мире и найти им применение», — объяснил Гал-Шохет.

Стартап уже получил поддержку инвесторов и грант на запуск пилотного производства. В компании утверждают, что их волокна можно встроить в существующую текстильную цепочку и использовать как альтернативу хлопку и льну.