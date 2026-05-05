Ученые из Новосибирска и Томска получили по 12,5 лет колонии строгого режима за статью в иранском журнале

По информации издания, один из ученых являлся научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Его коллега занимал должность доцента в Томском политехническом университете. Оба специалиста работали в области аэродинамики.

Как следует из материалов дела, поводом для возбуждения уголовного преследования стала научная статья, опубликованная в одном из журналов, издающихся на территории Ирана. В этой публикации ученые делились результатами собственных исследований. По мнению следствия и суда, эти материалы могли быть впоследствии использованы в интересах оборонно-промышленного комплекса, что и послужило основанием для обвинения в измене государству.

По данным издания, коллеги ученых выступали в защиту задержанных. Они обращали внимание суда на тот факт, что перед отправкой в печать текст научной работы прошел не одну, а две независимые проверки в профильных структурах. Суд назначил им наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

