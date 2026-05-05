Генич высказался о будущем форварда Угальде в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался по поводу будущего нападающего Манфреда Угальде в «Спартаке».

В минувшем сезоне костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами. В нынешнем сезоне на его счету пять мячей в 27 матчах чемпионата, а также три гола в семи играх Кубка России.

«Продажа. Моментальная. Первое же предложение — надо сразу договариваться», — категорично заявил Генич.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Угальде в €14 млн. Сообщалось, что костариканцем интересуются клубы из Голландии и Испании.

В матче 28-го тура с «Крыльями Советов» (1:2) Угальде прервал безголевую серию в РПЛ, которая длилась с 25 октября прошлого года.