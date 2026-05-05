Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли почти 20 тыс. жителей

С начала 2026 года обучение в школах будущих родителей Подмосковья прошли почти 20 тыс. жителей, занятия проводят неонатологи, акушеры-гинекологи, пренатальные психологи, а также консультанты по грудному вскармливанию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Появление ребенка меняет жизнь молодой семьи. У будущих родителей может возникнуть масса вопросов о подготовке к родам, уходе за ребенком, этапах развития малыша, послеродовом восстановлении», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в целях помощи будущим родителям при роддомах и перинатальных центрах региона открыли такие школы, где можно бесплатно получить квалифицированную помощь. Найти расписание занятий можно на сайтах медицинских организаций, а также в их социальных сетях.

