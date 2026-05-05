Полузащитник «Спартака» предсказал «огонь» в кубковом матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «Чемпионатом» высказался о предстоящем матче с ЦСКА, который пройдет 6 мая на «Лукойл Арене». Команды встретятся в финале Пути регионов Кубка России.

Футболист подчеркнул, что матчи с армейцами — всегда особенные, в каком состоянии бы ни находились команды.

«Какой-то прогноз на дерби тяжело сделать. Матч ЦСКА — «Спартак»: кто-то будет на последнем месте, а кто-то на первом. Без разницы. Это будет отдельная игра, в которой будет огонь. Думаю, это все понимают и знают», — сказал Умяров.

Гипотетическая победа в Кубке России может спасти сезон для каждой из команд, которые не слишком удачно провел чемпионат. За два тура до его окончания «Спартак» занимает четвертое место, ЦСКА — шестое.

ЦСКА накануне матча со «Спартаком» решил разорвать контракт с главным тренером Фабио Челестини, чтобы эмоционально встряхнуть команду.