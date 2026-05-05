В Коломне ввели в эксплуатацию новостройку в ЖК «Подлипки-Город»

В ЖК «Подлипки-Город» городского округа Коломна ввели в эксплуатацию новый дом, соответствующее разрешение выдали застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажный 2-секционный монолитно-кирпичный дом рассчитан на 54 квартиры, его площадь составила более 2 тыс. кв. м. Подъезды оборудованы помещениями для хранения колясок и уборочного инвентаря, вблизи новостройки есть места для отдыха, детские и спортивные площадки.

В общей сложности в ЖК построят более 45 малоэтажных жилых домов, а также многофункциональный центр, обустроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.