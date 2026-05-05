Западная молодежь устала от моральной нищеты: зумеры выстраиваются в очереди в церкви

Поколение Z все заметнее отказывается от размытой формулировки «духовный, но не религиозный», обозначающей поиск смысла бытия в исключительном самоанализе и отказе от религии, и обращается к католической церкви, сообщает Fox News. В Нью-Йорке молодые прихожане заполняют храмы, ходят на молодежные встречи и религиозные мероприятия, превращая былой постпандемийный всплеск в устойчивую тенденцию.

По данным Barna Group, в 2025 году зумеры-христиане стали посещать службы чаще миллениалов, поколения X и бумеров. Средний молодой прихожанин ходит в церковь почти два раза в месяц — вдвое чаще, чем в 2020 году.

Особенно заметен рост интереса среди молодых мужчин. Опрос Gallup показал, что 42% из них теперь называют религию «очень важной» против 28% в 2023 году.

В Нью-Йорке этот поворот уже виден буквально: в церкви Святого Иосифа в Гринвич-Виллидж прихожан стало в четыре раза больше обычного, а воскресную мессу сравнивают с аншлагами на популярных концертах.

«Люди ищут большего, чем карьера и потребление. Им нужно ощущение единства, взаимная поддержка. Я рад, что все больше молодых людей понимают, что без этого никак», — объяснил настоятель Бонифаций Эндорф.

Похоже, часть молодежи действительно устала от цифрового шума, бесконечной самоиронии и пустых трендов. Вместо этого они выбирают порядок, традицию, общину и более ясные моральные ориентиры.