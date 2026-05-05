Подмосковные школьники и студенты совершили почти 18 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала учебного года подмосковные школьники и студенты совершили в автобусах АО «Мострансавто» более 17,5 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В апреле в будние дни в среднем было зафиксировано около 100 тыс. трансакций. В числе самых популярных маршрутов оказались МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 11 г. Балашиха. В ведомстве напомнили, что карта «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности предоставляет пассажирам скидку в размере от 50% до 99%.

