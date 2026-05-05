Подмосковный робот Светлана обработала более 2 млн звонков

С начала 2026 года робот Светлана на основе искусственного интеллекта обработала почти 2,4 млн звонков от пациентов, она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана помогает пациентам решать большинство стандартных запросов пациентов - от записи на прием до вызова врача на дом, а если вопрос требует участия человека - переключает вызов на оператора», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Помощник на основе ИИ также может совершать исходящие вызовы, чтобы напомнить о визите к врачу, предложить продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат. Одновременно она способна принять до 600 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.