Мультизадачная вакцина: прививка от ВПЧ снизит риск нескольких видов рака у мужчин

Прививка от вируса папилломы человека может значительно защитить мужчин от рака, пишет Daily Mail. Крупное американское исследование показало заметное снижение риска сразу нескольких видов онкологии.

Анализ данных более чем три миллиона мужчин показал: вакцинация снижает риск связанных с ВПЧ раков на 46%. Речь идет об опухолях мозга и шеи, а также пениса. ВПЧ — распространенный вирус и передается даже при контакте кожи. Он также способен вызывать ряд онкологических заболеваний.

Исследование опубликовано в медицинском журнале JAMA Oncology и напрямую сравнивало привитых и непривитых мужчин. «Вакцина обеспечивает защиту не только от инфекции, но и от самого рака», — отмечают исследователи.

В абсолютных цифрах риск снизился с 12,5 до 7,8 случая на 100 тыс. человек. Ученые подчеркивают: расширение вакцинации на мальчиков поможет сократить распространение вируса и ускорить снижение заболеваемости.

Несмотря на это, во многих странах программа все еще ориентирована преимущественно на девочек.