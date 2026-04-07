На лице написано: врачи назвали два признака повышенного холестерина, которые легко пропустить

Высокий холестерин, который доктора иногда называют «тихим убийцей», может проявляться на лице, хотя обычно протекает без симптомов, пишет Daily Star. Британские и американские эксперты предупреждают: есть два малозаметных признака, которые нельзя игнорировать.

Первый — ксантелазмы: желтоватые бляшки возле внутренних уголков глаз. Они образуются из-за отложений холестерина под кожей. Второй — так называемая «роговичная дуга»: белое или серое кольцо вокруг радужки.

Хотя эти признаки безвредны сами по себе, они могут сигнализировать о повышенном уровне холестерина. «У большинства людей симптомов нет, поэтому важно проверять уровень холестерина с помощью анализа крови», — отмечают специалисты British Heart Foundation.

Повышенный холестерин может привести к сужению сосудов и увеличить риск инфаркта и инсульта. Врачи советуют следить за питанием, больше двигаться, отказаться от курения и сократить употребление алкоголя.

При появлении подобных изменений рекомендуется обратиться к врачу для проверки.