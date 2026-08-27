Нейросети, беспилотники и бухгалтерия: чему учат жителей Подмосковья старше 50 лет бесплатно

Рынок труда стремительно трансформируется: новые технологии меняют профессиональные требования, и прежний опыт без актуальных «цифровых» компетенций рискует обесцениться. Однако жители Подмосковья старше 50 лет и предпенсионеры не теряют позиций — благодаря программам бесплатного обучения они не только сохраняют востребованность, но и осваивают совершенно новые горизонты. REGIONS разбирался , как работает эта система поддержки, какие направления сейчас в приоритете и как старшее поколение использует шанс перезагрузить карьеру.

Кто считается предпенсионером

Понятие «предпенсионер» закрепилось в российском законодательстве в 2019 году — одновременно с пенсионной реформой. Тогда вопрос трудоустройства граждан старшего возраста стал особенно актуальным: в первую очередь для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

В 2026 году к предпенсионерам относятся женщины 54 лет (рожденные в 1972 году) и мужчины 59 лет (рожденные в 1967 году). Чтобы эта категория граждан не выпадала из профессиональной среды, государство запустило программы бесплатного профессионального обучения и переподготовки.

Чему учат и почему это востребовано

Специалисты Кадрового центра Подмосковья отмечают: образовательные программы формируются на основе реальных запросов регионального рынка труда. К каждому слушателю применяется индивидуальный подход — учитываются прежний опыт и профессиональные интересы.

Самые популярные направления:

бухгалтерский учет и отчетность;

кадровое делопроизводство;

закупочная деятельность и тендеры;

управление токарными станками с ЧПУ;

эксплуатация беспилотных авиационных систем;

искусственный интеллект и нейросети;

системный анализ;

веб-программирование.

Длительность курсов обычно составляет от одного до полутора месяцев. Этого достаточно, чтобы получить базовые навыки или повысить квалификацию.

«Люди в возрасте 50+ и предпенсионеры приходят на обучение с разными целями: кто-то хочет освоить новую профессию, чтобы оставаться востребованным после выхода на пенсию или исполнить давнюю мечту, кто-то — повысить квалификацию, а кто-то — превратить хобби в профессиональное занятие», — рассказали REGIONS специалисты центра.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Истории успеха: когда переобучение становится реальностью

Галина Кручинина из Егорьевска проработала в налоговой службе с 1994 года. В мае этого года ее должность начальника отдела информационных технологий сократили. Женщина встала на учет в Кадровый центр как безработная и получила предложение пройти бесплатное обучение.

Она выбрала программу «Нейросети для работы и бизнеса» — направление показалось ей и перспективным, и востребованным. Обучение проходило онлайн с 3 августа: видеосеминары, лекции, домашние и практические задания, проверка знаний. Совсем скоро Галина получит диплом о профессиональной переподготовке.

«Благодарна специалистам Кадрового центра Подмосковья за то, что рассказали мне о возможности бесплатно повысить свою квалификацию. С 3 августа я в режиме онлайн проходила обучение по программе „Нейросети для работы и бизнеса“. Видеосеминары и лекции в печатном виде, домашние задания, практические работы, обязательная проверка знаний — был обычный учебный процесс. Не всегда простой, но интересный», — поделилась с REGIONS Галина Владимировна.

60-летний Константин Костенок из Мытищ — опытный полиграфист. Оставшись без работы, он также обратился в Кадровый центр и сейчас осваивает курс «Прикладной ИИ для разработчиков LLM-интеграции». По его словам, программа поддержки — не формальность, а реальный инструмент, который помогает не отставать от трендов.

«Сейчас на рынке труда не всегда просто: работодатели ищут тех, кто умеет работать с современными инструментами. И если у тебя есть этот навык плюс богатый опыт — ты становишься гораздо ценнее», — уверен Константин Костенок.

Как получить бесплатное образование: пошаговая инструкция

Обучение для жителей Подмосковья предпенсионного возраста проводится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

Три способа воспользоваться программой:

Обратиться за обучением как безработный гражданин.

Оформить социальный сертификат (предварительно зарегистрировавшись в Кадровом центре как безработный).

Подать заявление через портал «Работа России».

Необходимые документы: заявление, паспорт, трудовая книжка, документы о прекращении трудовой деятельности, документ об образовании, СНИЛС.

Специалисты Кадрового центра подберут образовательную организацию на конкурсной основе и заключат договор на обучение.

По итогам выдается:

диплом о профессиональной переподготовке;

свидетельство о присвоении квалификации (после профессионального обучения);

удостоверение (по окончании курсов повышения квалификации).

Программы бесплатного обучения для предпенсионеров — это не просто социальная поддержка, а возможность оставаться в профессии, осваивать современные технологии и чувствовать себя уверенно на рынке труда. Для тысяч жителей Подмосковья это уже стало реальным шансом перезапустить карьеру и открыть новые горизонты.

«Дополнительные возможности доступны и в рамках федерального проекта „Старшее поколение“. Онлайн-сервис „Баба-Деда“ помогает искать работу, занятия и единомышленников, а сообщество „Компании для всех возрастов“ объединяет работодателей, заинтересованных в трудоустройстве специалистов старшего поколения», — уточнили REGIONS в Кадровом центре.

Ранее сообщалось, что самозанятые в Москве и Подмосковье начали получать первые оплачиваемые больничные.