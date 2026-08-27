1СПАРК Риски — проверка контрагентов в программе 1С

Проверяйте контрагентов, не выходя из 1С.

Возможности сервиса:

Сервис проверяет контрагентов по специальной методике и выдает заключение в виде индексов благонадежности (ИДО, ИФР, ИПД). Индексы оценивают три ключевых аспекта: насколько контрагент похож на фирму-однодневку, его финансовую устойчивость с точки зрения возможного банкротства и наличие задержек по оплате счетов.

Для углубленного анализа доступно:

• Веб-карточка компании в системе СПАРК — полная информация о контрагенте: владельцы бизнеса, виды деятельности, наличие имущества, предполагаемые контрагенты, участие в торгах и даже вакансии предприятия.

• Бизнес-справка — информация о хозяйственной деятельности компании за последние 12 месяцев.

• Мониторинг изменений — отслеживание критически важных событий: смена наименования, юридического адреса, руководителя, а также начало процедуры ликвидации, банкротства, попадание в негативные реестры ФНС.

Кто особенно нуждается в сервисе?

Руководителям, предпринимателям, менеджерам сервис нужен, чтобы быть в курсе важных изменений у партнеров и клиентов и избегать сделок с неплатежеспособными контрагентами, предотвращать финансовые и имиджевые потери.

Бухгалтерам и сотрудникам финансовых служб — чтобы снизить риск претензий со стороны налоговой инспекции и отказов в вычете. Справка о контрагенте, которую дает «1СПАРК Риски», подписана электронной подписью от «Интерфакс» и является юридически значимым документом.

Пользователи сервиса 1СПАРК Риски отмечают экономические эффекты от использования:

• Сокращение времени на проверку контрагентов.

• Повышение качества принимаемых решений.

• Снижение рисков невозврата дебиторской задолженности и финансовых потерь.

• Предотвращение заключения договоров с «проблемными» контрагентами.

• Единое представление информации и рисков для всех сотрудников компании.

• Повышение контроля за контрагентами через мониторинг.

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ: 10 ЛЕТ 1СПАРК РИСКИ!

В этом году 1СПАРК Риски отмечает 10 лет! В честь юбилея Фирма «1С» дарит 1 месяц бесплатного использования по специальному тарифу «10 Лет 1СПАРК Риски».

Сроки действия акции: с 20 июля по 19 октября 2026 года.

Что включено в тариф:

• Экспресс-оценка рисков по индексам СПАРК.

• Мониторинг изменений по контрагентам.

• Проверка на включение в негативные списки.

• Проверка на более чем 150 факторов риска, в том числе по 115-ФЗ.

• Справки коммерческой (должной) осмотрительности по 10 контрагентам.

• Карточки компаний в СПАРК для комплексного анализа по 10 контрагентам.

Как получить подарок?

Отправьте заявку на подключение сервиса 1СПАРК Риски через вашего партнера 1С или оставьте заявку по ссылке: https://its.1c.ru/1C-Spark-risks10

Подключить тариф может любая компания — независимо от действующего или ранее используемого тарифа.

Более подробная информация о сервисе на портале 1С: https://portal.1c.ru/applications/1C-Spark-risks



1С-Профиль – официальный дистрибьютор фирмы 1С.





Фото: Разработано Freepik

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