Назван самый полезный овощ в мире — это не брокколи и не шпинат

Кресс-салат неожиданно оказался на вершине рейтинга самых питательных овощей, пишет издание Daily Mail. В исследовании CDC США по продуктам растительного происхождения именно он получил максимальный балл 100, опередив другие овощи благодаря высокой плотности полезных веществ на 100 килокалорий.

Как объясняют диетологи, кресс-салат богат витаминами A, C и K, а также фолатом и другими микроэлементами. Его часто советуют добавлять в салаты, супы, пасту, сэндвичи или песто. Лучше всего он сочетается с яйцами, рыбой, козьим сыром, орехами, авокадо и оливковым маслом, что помогает лучше усваивать жирорастворимые вещества.

Помимо прочего, из-за высокого содержания витамина K людям, принимающим лекарства, которые снижают свертываемость крови, важно не избегать кресс-салата полностью, а есть его стабильно и без резких колебаний в рационе. «Постоянство в употреблении здесь ключевое», — подчеркивается в рекомендациях Национальной системы здравоохранения Великобритании.