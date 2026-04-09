Названы профессии, куда тянет психопатов: неожиданный лидер списка удивил всех

Некоторые профессии могут привлекать людей с темными чертами личности, и список оказался неожиданным, пишет Daily Mail. Исследование показало связь между психопатическими склонностями и выбором работы.

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне опросили более 600 человек и выявили четкую закономерность. Люди с выраженными психопатическими чертами чаще выбирают практические и технические занятия.

«Стремление к власти и статусу может быть ключевым фактором при выборе карьеры», — прокомментировал автор исследования Ян И Ланс Ду.

В частности, такие люди чаще тяготеют к профессиям механиков и инженеров. Это связывают с низкой потребностью в социальном взаимодействии и предпочтением работы с предметами, а не с людьми.

Исследование также затронуло так называемую «темную триаду» — психопатию, нарциссизм и макиавеллизм. При этом наиболее опасными считаются те, кто сочетает несколько таких черт.

«Таких людей называют „успешными психопатами“ — они могут казаться харизматичными, но их сложно контролировать», — отметили исследователи.