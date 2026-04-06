Не разогревайте обед в пластике: врач предупредил о скрытой опасности

Разогрев еды в пластиковых контейнерах может быть опасен для здоровья из-за возможного попадания микропластика в пищу, сообщает издание The Mirror. Об этом предупредил врач и телеведущий ITV Амир Хан.

По его словам, даже хранение еды в пластике уже повышает риск загрязнения. «Когда вы храните еду в пластиковом контейнере, она может впитывать микропластик. А при нагреве риск только усиливается», — прокомментировал доктор. Он добавил, что сам отказался от этой привычки после изучения исследований.

Эксперты объясняют, что при нагреве пластик становится менее стабильным и может выделять частицы, которые затем попадают в организм. Особенно обеспокоенность вызывают вещества BPA (вещество бисфенол А, использующееся в производстве пластика) и фталаты, способные влиять на гормональную систему.

При этом ученые подчеркивают, что данные пока неоднозначны. «Это не доказано окончательно, но такая вероятность существует», — отметил Хан.

В ЕС уже начали отказываться от BPA в упаковке, а в Великобритании рассматривают аналогичные меры. Однако долгосрочные последствия контакта пищи с пластиком еще требуют изучения.