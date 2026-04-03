Не списывай на усталость: три неожиданных симптома могут указать на рак кишечника

24-летняя девушка рассказала о симптомах, которые сначала проигнорировала, а затем узнала, что у нее рак кишечника третьей стадии, сообщает издание The Mirror. Теперь она призывает не игнорировать даже «незначительные» изменения в организме.

Пейдж Сайферт заметила три тревожных признака: постоянную усталость, боли в животе и кровь в стуле. «Я списывала это на усталость и стресс, но в совокупности это был сигнал», — рассказала она.

Особенно важным симптомом оказалась кровь. «Я думала, что это геморрой, как и врачи, к которым я обращалась», — отметила девушка. Однако именно настойчивость помогла ей добиться обследования и поставить диагноз.

Врачи подчеркивают, что рак кишечника может проявляться изменениями стула, болями, вздутием, потерей веса и слабостью.

«Если симптомы длятся более трех недель, обязательно обратитесь к врачу», — советуют специалисты.

Сейчас девушка проходит лечение и делится прогрессом, отмечая, что последние обследования не выявили рака, но она продолжает наблюдение.