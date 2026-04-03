Не только Альцгеймер: 4 скрытых признака деменции, которые часто путают с усталостью
Daily Mail: врачи назвали 4 типа деменции, которые не начинаются с потери памяти
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Деменция включает более 100 различных заболеваний, и не все они начинаются с потери памяти, пишет Daily Mail. Врачи выделили четыре малоизвестных типа и их ключевые симптомы.
Один из них — задняя кортикальная атрофия, при которой страдает зрительное восприятие: появляются проблемы с чтением, ориентацией и распознаванием лиц. Память на ранних стадиях может оставаться сохранной.
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба — крайне редкая, но смертельная форма, которая развивается за месяцы. «Симптомы включают потерю равновесия и непроизвольные движения», — отмечают специалисты.
Еще один вариант — сочетание лобно-височной деменции с болезнью двигательных нейронов. В этом случае сначала меняется поведение и личность, а затем появляются тяжелые физические нарушения.
Также выделяют прогрессирующий надъядерный паралич, при котором возникают проблемы с движением глаз, равновесием и речью.
Эксперты подчеркивают, что такие формы часто трудно диагностировать из-за необычных симптомов и призывают обращать внимание не только на память, но и на изменения поведения, зрения и координации.