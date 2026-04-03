Не целуй американца: ученые выявили опасные последствия вируса, который есть у 95% населения США
Daily Mail: вирус Эпштейна-Барр втрое повышает риск рассеянного склероза
Распространенный вирус, которым потенциально заражены до 95% американцев, может значительно повысить риск развития рассеянного склероза, пишет Daily Mail. Речь идет о вирусе Эпштейна — Барр, вызывающем инфекционный мононуклеоз. В США уже 1 миллион подтвержденных случаев.
В исследовании почти, где объектом стали 19 000 человек, ученые выяснили: у тех, кто перенес мононуклеоз после заражения этим вирусом, риск развития болезни был выше более чем в три раза. Среди более чем 4,7 тысячи зараженных восемь человек впоследствии заболели рассеянным склерозом — это более чем вдвое выше показателей у незараженных.
«Связь оказалась статистически значимой. Инфекция может не только повышать риск, но и ускорять развитие болезни», — говорится в работе. Заболевание поражает центральную нервную систему, вызывая слабость, потерю зрения и проблемы с координацией.
При этом ученые подчеркивают: речь идет о связи, а не о прямой причине. Большинство зараженных вирусом никогда не столкнется с этим заболеванием.
Тем не менее эксперты считают, что разработка вакцины против вируса может снизить риск в будущем.