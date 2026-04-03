Не целуй американца: ученые выявили опасные последствия вируса, который есть у 95% населения США

Распространенный вирус, которым потенциально заражены до 95% американцев, может значительно повысить риск развития рассеянного склероза, пишет Daily Mail. Речь идет о вирусе Эпштейна — Барр, вызывающем инфекционный мононуклеоз. В США уже 1 миллион подтвержденных случаев.

В исследовании почти, где объектом стали 19 000 человек, ученые выяснили: у тех, кто перенес мононуклеоз после заражения этим вирусом, риск развития болезни был выше более чем в три раза. Среди более чем 4,7 тысячи зараженных восемь человек впоследствии заболели рассеянным склерозом — это более чем вдвое выше показателей у незараженных.

«Связь оказалась статистически значимой. Инфекция может не только повышать риск, но и ускорять развитие болезни», — говорится в работе. Заболевание поражает центральную нервную систему, вызывая слабость, потерю зрения и проблемы с координацией.

При этом ученые подчеркивают: речь идет о связи, а не о прямой причине. Большинство зараженных вирусом никогда не столкнется с этим заболеванием.

Тем не менее эксперты считают, что разработка вакцины против вируса может снизить риск в будущем.