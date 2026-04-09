Никогда не были женаты? Ученые связали это с повышенным риском опасной болезни

Люди, никогда не состоявшие в браке, могут иметь значительно более высокий риск развития рака, пишет Daily Mail со ссылкой на крупное исследование журнала Cancer Research Communications. У женщин этот показатель оказался выше, достигнув 85%, у мужчин — около 70%.

Анализ данных более чем 100 миллионов человек показал, что семейное положение может быть важным фактором риска. Ученые изучили свыше четырех миллионов случаев рака и обнаружили, что не состоявшие в браке чаще сталкиваются с болезнью.

Особенно заметна разница для некоторых видов рака. Например, у мужчин без брака риск рака пищевода был почти в 2,5 раза выше, а у женщин — почти в три раза чаще встречался рак шейки матки. Эти заболевания часто связаны с вирусом папилломы человека.

«Семейное положение может отражать факторы риска, которые не объясняются возрастом или доходом», — отметил профессор Франк Пенедо.

При этом ученые подчеркивают: сам брак не защищает напрямую. Вероятно, роль играют образ жизни, поддержка партнера и регулярные обследования.