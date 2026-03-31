«Огненные шары» заполонили небо США: американцы заговорили об НЛО и угрозе из космоса

В первые месяцы 2026 года в небе над США и другими странами резко выросло число гигантских огненных шаров, пишет издание Daily Mail. Американское метеорное общество (American Meteor Society, AMS) заявило, что за январь — март таких случаев оказалось больше, чем за аналогичный период любого года с 2011-го.

С начала года специалисты уже зафиксировали 2046 болидов, включая 38 крупных событий, о которых сообщили более 50 очевидцев. На этом фоне в Сети появились версии о внеземном происхождении объектов и даже о риске удара крупного астероида. Однако в обществе подчеркивают, что речь идет о природных метеорах. «Это камни из внутренней части Солнечной системы. Нет никаких признаков аномальной траектории, управляемого полета или неестественного состава», — заявили исследователи.

Особенно выделился март: сообщалось о длительных ярких вспышках, звуковых колебаниях и грохоте, свидетелями которых стали сотни и даже тысячи людей. При этом ученые признают, что рост числа сообщений мог усилиться из-за ИИ-сервисов, которые направляют очевидцев сразу на сайт AMS.

Специалисты добавляют, что глобальной угрозы для Земли сейчас нет, хотя отдельные фрагменты могут причинять локальный ущерб.