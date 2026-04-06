«Они волнуются не о том»: медиум рассказала, что говорят умершие о своей жизни

Медиум из США утверждает, что общается с умершими и слышит от них одни и те же сожаления о жизни, пишет Daily Mail. По ее словам, речь идет не о деньгах или успехе, а о совсем других вещах.

Джилл Джексон из штата Миссисипи заявила, что многие «духи» жалеют о чрезмерной серьезности и строгом следовании религиозным догмам. «Они хотели бы меньше судить других и больше радоваться жизни», — рассказала она.

По ее словам, умершие часто передают близким послание: жить легче и не бояться. «Люди слишком редко позволяют себе просто смеяться и наслаждаться моментом», — отметила медиум.

Она также утверждает, что после смерти сознание переходит в «более высокое измерение», а связь с ним возможна через особое состояние.

При этом никаких научных подтверждений подобных заявлений нет. Эксперты подчеркивают, что подобные истории остаются личными убеждениями и не считаются доказанными фактами.

Тем не менее такие рассказы продолжают вызывать интерес и обсуждения.