Опаснее вдохнуть, чем выпить: как обычные чистящие средства влияют на организм
Daily Mail: вдыхание бытовой химии может быть опаснее случайного употребления
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Вдыхание частиц из обычных чистящих средств может наносить легким более серьезный вред, чем их случайное проглатывание, пишет Daily Mail. Речь идет о веществах, содержащихся в популярных дезинфицирующих спреях.
Ученые выяснили, что соединения под названием четвертичные аммониевые (ЧАС), используемые с 1940-х годов, при попадании в дыхательные пути оказываются особенно токсичными. В экспериментах на мышах их вдыхание вызывало в 100 раз больше повреждений легких, чем попадание через пищеварительную систему.
Ранее ученые обнаружили, что следы этих веществ есть у 80% людей в крови. Они могут влиять на работу митохондрий — источников энергии клеток, что связано с усталостью и слабостью.
Также ЧАС связывают с раздражением кожи и глаз, воспалениями и заболеваниями легких, включая астму.
Эксперты советуют использовать такие средства с осторожностью и избегать их вдыхания.