Опаснее вдохнуть, чем выпить: как обычные чистящие средства влияют на организм

Вдыхание частиц из обычных чистящих средств может наносить легким более серьезный вред, чем их случайное проглатывание, пишет Daily Mail. Речь идет о веществах, содержащихся в популярных дезинфицирующих спреях.

Ученые выяснили, что соединения под названием четвертичные аммониевые (ЧАС), используемые с 1940-х годов, при попадании в дыхательные пути оказываются особенно токсичными. В экспериментах на мышах их вдыхание вызывало в 100 раз больше повреждений легких, чем попадание через пищеварительную систему.

Ранее ученые обнаружили, что следы этих веществ есть у 80% людей в крови. Они могут влиять на работу митохондрий — источников энергии клеток, что связано с усталостью и слабостью.

Также ЧАС связывают с раздражением кожи и глаз, воспалениями и заболеваниями легких, включая астму.

Эксперты советуют использовать такие средства с осторожностью и избегать их вдыхания.