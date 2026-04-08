Опасность у вас дома: семь привычных вещей, которые незаметно вредят здоровью

Обычные предметы в доме могут незаметно вредить здоровью из-за химических веществ, включая так называемые «вечные химикаты» (PFAS, не разрушающиеся в окружающей среде химические соединения), пишет Daily Mail. Ученые предупреждают: тревожным сигналом может быть даже запах свежекупленной мебели или техники.

К числу рисков относятся диваны с антипиренами, антипригарные сковороды, упаковка фастфуда, косметика, водоотталкивающая одежда, электроника и даже бытовая пыль. Все это «излучает» вещества, которые могут накапливаться в организме и связаны с раком, гормональными сбоями и проблемами с фертильностью.

«Если вы чувствуете характерный „новый“ запах, это признак выделения потенциально токсичных веществ», — отметил токсиколог Робин Менаж. Химикаты со временем попадают в пыль и могут вдыхаться, особенно детьми.

Особое внимание эксперты советуют уделять воде и кухонной посуде, где возможно попадание «вечных химикатов» в пищу. «Эти соединения устойчивы и могут накапливаться в организме годами», — подчеркнули специалисты.

Врачи рекомендуют чаще проветривать помещения, использовать фильтры для воды и выбирать товары без PFAS, чтобы снизить ежедневное воздействие химикатов.